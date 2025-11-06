趨勢科技攜手NVIDIA 推出針對代理式AI系統的端對端防護方案
記者李鴻典／台北報導
全球網路資安廠商趨勢科技宣布與NVIDIA BlueField展開全新整合，將防護直接嵌入資料中心層級，為AI工廠提供更安全且具擴展性的防護。此全新方案讓企業能更快速部署AI，同時降低多租戶AI雲環境中的風險，並符合嚴格的合規要求。
NVIDIA BlueField資料處理單元(DPU)是一款專為從中央處理器(CPU)分擔、加速及隔離基礎架構與資安任務而設計的處理器。Trend Vision One™ Endpoint Security(AI Factory端點偵測與回應，EDR)部署於NVIDIA BlueField上，能蒐集並監控主機與網路資訊，並與趨勢科技威脅情報進行關聯分析，以偵測可疑行為。除了此次與BlueField整合外，趨勢科技也是首批通過NVIDIA RTX PRO Server驗證的資安廠商之一，為AI工廠帶來專為企業級環境打造的資安防護。
此外，趨勢科技的解決方案也被納入NVIDIA AI Factory for Government參考設計之中，將AI工廠延伸至聯邦機構及高安全需求單位。該設計提供完整堆疊、端對端的部署指引，協助受監管產業在滿足法規要求的同時，安全地導入AI工作負載。
根據Gartner的報告指出：「AI基礎架構安全包含底層技術堆疊中內建的資安功能，例如向量與圖形資料庫，以及可由現有廠商擴展以涵蓋AI資安應用案例的第三方安全控制。」
在此基礎上，趨勢科技也將防護擴展至代理式AI的應用層。Trend Vision One™ AI Application Security(AI Guard)原生整合NVIDIA NeMo Guardrails(NVIDIA NeMo框架的一部分)，提供可擴展的防護欄協調方案，用以確保大型語言模型(LLM)互動的安全性、可靠性、準確性與主題相關性。這項整合簡化了團隊定義、測試與協調AI防護欄的流程，並可透過微服務與簡易API部署多模態防護欄。
藉此，資安團隊能將防護欄與企業政策對應，並映射至主要風險，如提示注入(Prompt Injection)、資料外洩、工具或代理濫用、越獄(Jailbreak)與幻覺生成(Hallucination)等，並從開發階段到執行階段執行一致性的防護。
該平台能收集防護欄遙測數據，用於可觀測性、風險評分與事件回應，並在整個AI技術堆疊與雲端環境執行自動化政策程式碼化(Policy-as-Code)更新及劇本式修復(Playbook-driven Remediation)。此整合式防護能偵測認證外洩、反向殼攻擊(Reverse Shells)及其他進階威脅，同時在以下三關鍵領域強化代理式AI的安全性：
內容審查(Content Moderation)：過濾具惡意或偏見的AI輸出，且不影響推論速度。
安全性(Security)：藉由NVIDIA BlueField加速的硬體層隔離，防止提示注入與越獄攻擊。
隱私(Privacy)：內建加密機制，符合GDPR、HIPAA、CCPA規範，並採用零信任分段架構。
