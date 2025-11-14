趨勢科技獲評全球消費者數位生活防護領導者

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）宣布榮獲IDC Market Scape《全球消費者數位生活防護2025供應商評估報告》(Worldwide Consumer Digital Life Protection 2025 Vendor Assessment,評選為領導者。

趨勢科技消費性事業群營運長郭登翔表示：「我們非常榮幸獲得IDC Market Scape評選為消費者數位生活防護領域的領導者。正是因為對當前與未來威脅有著深刻理解，結合創新解決方案及對客戶需求的深入洞察，成為我們的策略核心，將持續保護消費者免受今日與未來威脅的侵害。」

廣告 廣告

報告指出：「趨勢科技是全球資安領域的知名企業之一，專注於保護數位生活，確保連網裝置與線上活動中的資訊交換安全。趨勢科技的主要優勢，是透過先進技術與長期深耕的威脅研究能力來提供資安防護。」此外，報告特別強調：「趨勢科技是首家推出專屬防詐方案的資安廠商，產品功能包括由AI即時驅動的威脅偵測與詐騙防護、主動隱私保護，以及整合多裝置安全管理至單一系統平台的工具。」

根據IDC Market Scape說明：「趨勢科技是個人、家庭及SOHO族尋求易用且高效數位生活防護的實用選擇。其即時AI威脅偵測與主動隱私防護(包括現代化防詐功能)，特別適合重視簡單易用方案的消費者與SOHO族，能保護機敏資料與裝置，同時降低成為詐騙受害者的風險。」