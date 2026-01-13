趨勢科技：AI詐騙成主流 點擊或回訊息均有受詐風險

（中央社記者何秀玲台北13日電）資安大廠趨勢科技表示，民眾日常生活的每次點擊或訊息回覆，都可能提高受詐風險，今年詐騙模式將重新被定義，以更快速、更客製化手法操弄受害者，多管道詐騙成常態，AI詐騙更已成全球主流。

趨勢科技今天舉辦記者會，公布2026年5大詐騙趨勢預測。趨勢科技總經理洪偉淦指出，根據調查，9成民眾擔心家人被詐騙，受騙金額最高為長輩，多因投資名義被詐騙退休金、高額積蓄等；受騙人口率最高則是年輕族群，多為假網購與投資詐騙。

根據趨勢科技預測，2026年詐騙趨勢一為社群平台武器化，多管道詐騙成常態。台灣詐騙從社群平台再導流到通訊軟體LINE，以避開資安防護軟體，導致更難偵測；根據調查，高達73%簡訊詐騙受害者曾被要求「改換到其他平台繼續對話」，約96%詐騙網站會在24小時內消失，成為難以溯源的「快閃式詐騙鏈」。

詐騙趨勢二，戀愛與投資詐騙損失金額創新高。趨勢科技主管指出，因交友應用程式專注於個人化，年長族群使用交友軟體比例也持續上升，為詐騙者提供接觸受害者的新機會。

詐騙趨勢三，AI成為詐騙的標準配備。趨勢科技主管指出，AI搜集受害者背景資訊，生成高度個人化的詐騙內容；台灣已有43%民眾開始使用AI工具購物或訂票，可能在網購詐騙盛行下，增加受害風險。

詐騙趨勢四，即時授權支付詐騙快速攀升。詐騙者會假冒銀行或物流聯繫受害者，謊稱帳戶或付款出現異常，接著冒充客服或商家，偽造來電號碼或話術建立信任，並刻意製造情境，如帳戶將遭凍結或資金面臨風險，使受害者將款項轉出，隨後即轉移資金，以規避追查。

趨勢科技表示，因即時支付具備「即轉即走，難以追回」特性，一旦完成匯款就難以挽回。

詐騙趨勢五，假冒身份詐騙持續升溫，尤其需注意快遞物流、零售商家以及微網紅的品牌真偽。

洪偉淦說，詐騙透過多管道滲透、多階段操縱，再結合AI技術強化欺騙手法，形成一套精密排演的完整劇本，民眾除了提高警覺外，也必須善用資安工具，透過家人共防，才能避免落入詐騙陷阱。（編輯：林淑媛）1150113