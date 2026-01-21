趨勢轉向緊實 思考醫美如何回應真實肌膚

▲人們習慣了螢幕上的精緻形象，但回歸現實，許多人仍希望改善真實的膚況與線條。（圖／Dr.BEAUTY提供）

[NOWnews今日新聞] 在社群濾鏡與修圖技術普及的當下，人們習慣了螢幕上的精緻形象，但回歸現實，許多人仍希望改善真實的膚況與線條。皮膚專科醫師觀察發現，現代人的醫美需求已逐漸改變，從單純的「追求體重數字」，轉向對「肌膚緊緻度」與「線條感」的重視。針對這類困擾，近期受市場關注的EmbraceRF，在非侵入式保養與傳統手術之間，提供了新的應用選擇。

需求轉向從「追求體重」到「追求輪廓」

過去醫美市場多側重減脂，但賦真妍皮膚專科診所陳建名院長指出，臨床上常見民眾雖然體重符合標準，卻因皮膚組織鬆弛，導致視覺上輪廓較不明顯，這類情形常見於產後或快速減重後的族群。

廣告 廣告

對於明顯的鬆弛問題，一般非侵入式療程效果有時受限，而傳統拉皮手術的恢復期較長。博恩妍診所李岳樺醫師表示，EmbraceRF採用的RFAL（Radio-Frequency Assisted Lipolysis）微創電波輔助技術，正好鎖定這群「不想動大手術，卻對一般保養沒耐心」的族群，能在微創的基礎上輔助緊緻肌膚，提升整體的緊實視覺。

▲賦真妍皮膚專科診所陳建名院長。（圖／Dr.BEAUTY提供）

陳建名院長比喻：有助於將「枕頭套」平整化

針對EmbraceRF的運作，陳建名院長給出一個生動的比喻：「傳統抽脂就像拿掉枕頭裡的棉花，棉花少了，枕頭套（皮膚）容易變皺；而 EmbraceRF 的微創電波技術，則是在減少體積的同時，由內而外輔助組織收縮，有助於將枕頭套恢復平整。」

李岳樺醫師進一步補充，這就像是「內外夾擊的溫度管理」，透過極微小的入針孔，讓能量精準作用於皮下組織，使支撐構造產生收縮，不僅能幫助修飾局部線條，也能提升皮膚在視覺上的緊緻與貼合 。

▲賦真妍皮膚專科診所陳建名院長與博恩妍診所李岳樺醫師。（圖／Dr.BEAUTY提供）

全身分區應用，落實個人化美學

針對身體不同部位的差異，EmbraceRF擁有不同規格的探頭，醫師建議採取「分區應用」策略進行調整：

1. 全身性應用，BodyTite：針對產後肚皮鬆弛或快速減重後的組織鬆弛。幫助皮下組織重新排列恢復緊實。

2. 小範圍應用，AccuTite：專針對腋下、膝蓋周邊等範圍較小、結構較細緻的部位。這些部位神經多且皮膚薄，透過探頭尺寸與溫度監測設計，讓操作能在確保安全的前提下精準作業。

3. 針對膚質，Morpheus8：此款微針電波常被搭配使用，用以輔助處理細紋與橘皮組織，作為膚質狀態調整的輔助選項之一。

隨著國際美學趨勢重視「下顎線條」，FaceTite 探頭在臉部輪廓的應用也開始受國內醫界關注。醫師最後提醒，微創技術的成效關鍵，仍在於醫師對解剖構造的理解與專業判斷。民眾術前應與專業醫師充分溝通，評估個人狀況並擬定個人化的療程建議，才能在安全的前提下，自信展現真實風采。

▲鈦特離子夾EmbraceRF。 （圖／Dr.BEAUTY提供）

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:

任何醫療行為均有其風險，實際療效因個人體質、生活習慣及術後照顧而異。術前務必經由專業醫師親自診斷評估，並確認診所具備合法執業資格。本報導不代表醫療效果之保證，相關禁忌症請參閱產品說明書。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北極渦漩爆發了！整坨冷空氣衝往亞洲 鄭明典：台灣周三晚上最冷

阿蘇火山直升機載2台灣人失聯！疑發現機身殘骸 日自衛隊出動

李四川民調大幅領先！還是有危險？年輕票、「這一區」成最大劣勢