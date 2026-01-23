足下支撐的「靈魂」 廢棄泡棉邊角料的再生之路

台北市 / 綜合報導

您腳下穿的鞋，除了品牌與設計，您是否想過它的「靈魂」可能來自一堆被遺棄的泡棉？過去家具廠與製鞋廠產生的泡棉邊角料， 得 要花費高額清運費用令人頭痛，但是在苗栗有一間老牌企業，卻看見了商機。 他們 投入專利研發，將泡棉邊角料回收再製 造 ，成為有著高彈性與支撐力的環保鞋墊。如今， 他們 成功打入全球36國市場，甚至將二次餘料再製成隔音材，實現真正的循環經濟。今天的永續專題，帶您走進這座綠色基地。

一雙好走的鞋彈性透氣，給予足弓良好的穩定與支撐，鞋墊是其中的靈魂台灣製鞋王國，我們走進鞋墊廠一探究竟。主播雷雅說：「泡棉廠回收回來的邊角料一個月可以回收30公噸，顏色分類還要人工裁切。」初步分類快手裁切，去除粗糙表面和嚴重髒污，來自全台泡棉廠不要的邊角料，在這裡通通是寶。

破碎、蒐集、加入配放，鍋爐加熱30分鐘，剛剛還在回收場裡的各式泡棉，現在已經成為一整顆全新環保發泡材料，環保泡棉製鞋業者 黃詩雯說：「一開始我們是生產泡棉用在鞋面讓，隨著定單單越來越多可是我們要花大量清潔費，去處理邊角料所以開始研究。」

1987年起家為了解決邊角料問題決定轉型，開發專利做起回收再製的生意，環保泡棉製鞋業者 徐啟郎說：「機台合貼機材料布料其他布面貼合，用的膠水水性在這以不會聞到膠水的臭味。」要做鞋墊步驟還很多，整卷的材料要裁切要貼合，各個都講究。

環保泡棉製鞋業者徐啟郎說：「這個製成叫鞋剖前面薄後面厚，不然人穿了會倒。」再經過180度的高溫熱壓塑形，一雙完整的鞋墊出爐，這裡一個月至少能產30萬雙，環保材料加上耐用支撐度好，銷售超過36個國家，但一開始也是歷經千辛萬苦。

環保泡棉製鞋業者黃詩雯說：「一開始困難在客人覺得很貴後來透過代理商，由上往下推廣與永續材料的概念。」打出了名號也沒有停止前進，主播雷雅說：「而這些成形的鞋墊，來到了裁斷區，裁切完畢剩下的邊角料，還可以回收再成隔音材料。」光是這邊角料，一年就可以回收40公噸。

環保泡棉製鞋業者徐啟郎說：「一般廠會直接燒掉，但我們有技術可以把有黏膠、布料全部混在一起的材質，回收再製。」環保泡棉製鞋業者黃詩雯說：「後來品牌會要求，每年商品開發要回收材料達多少比例，這也會慢慢把風氣帶進台灣市場。」從生產研發到回收各大廠的邊角料，在永續的浪潮下，他們起步得早但力求踩得穩，也成功在製鞋業異軍突起，穩定發展。

