足以與核導彈形成「對等威懾」! 韓國「怪物」導彈李在明任內完成部署

[Newtalk新聞] 在兩韓關係緊張之際，韓國軍方公佈了有關最強導彈的消息。據《韓聯社》18 日報導，韓軍消息人士當天透露，該國最強導彈「玄武-5」已從去年底開始部署在野戰部隊，並計畫在李在明政府任內完成作戰部署 。

「玄武-5」導彈總重 36 噸、彈頭重 8 噸，被稱為「怪物導彈」。2024 年和 2025 年的韓國軍隊紀念活動期間，這款最新彈道導彈都曾報導稱，韓國國防部長官安圭伯去年 10 月接受《韓聯社》採訪時，首次使用了「玄武-5」這一正式名稱。

南韓2022年10月1日「國軍日」74週年影片，對「玄武-5」導彈簡略介紹。 圖：YouTube 윤석열頻道截圖

當時他表示，「玄武-5」導彈將從 2025 年年底起投入實戰部署。被問及「玄武-5」的性能時，安圭伯援引導彈專家的觀點稱：「約 15 至 20 枚此類高威力導彈即可產生超過核武器的毀傷效果」，「玄武-5」足以與核武器形成對等威懾。

除此之外，韓國國防部據稱還將研發下一代導彈體系，升級彈頭威力和射程，擴充導彈庫存，不斷強化防衛態勢。韓國軍方計畫確保包括「玄武-5」和下一代導彈在內的數百枚「怪物導彈」，具備可應對核武的能力。

