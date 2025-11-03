足協人事異動 秘書長趙士強、技術總監陳亮辰雙雙請辭

中華民國足球協會又有人事異動！足協3日發布聲明，指「秘書長趙士強已於10月28日結束足球協會秘書長一職任務，歸建原任職棒球協會副理事長；本會技術總監陳亮辰先生，因個人規劃，於11月8日理事會後，辭去本會職務。」

台灣男足日前在亞洲盃資格賽以1比6慘敗泰國，引爆外界對足協在國家隊訓練與行政管理上的不滿與質疑，甚至驚動運動部長李洋，要求足協提出檢討報告。

先前足協理事長王麟祥曾於內部會議中表示，將在11月8日理事會上正式提出辭呈，以示對此次事件負責。目前王麟祥的動向仍未確認，反倒是秘書長趙士強與技術總監陳亮辰率先請辭，成為首波人事變動。

趙士強於今年5月10日才接任秘書長，當時即引發部分爭議，未料上任未滿一年便離職。

足協在聲明中指出，兩人完成階段性任務，將於即日起辭去職務，針對近來外界針對國家代表隊、木蘭聯賽／企甲聯賽與青訓體系的技術發展議題有許多討論，足球協會感謝社會大眾對台灣足球的關心與期待；兩位管理層長官也會協助新任團隊銜接，確保足球發展不中斷。

足協強調，台灣足球的路仍長，儘管仍有許多挑戰，足球協會始終以務實、長遠的角度前行。因為台灣足球的進步不在於個人，而是整體體系的穩健成長，期望在人事異動的此刻，大家能聚焦在共好發展的思路上前行。