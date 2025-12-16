足協12／20補選理事長 張璨同額競選強調協會透明化

張璨將競選足協理事長。（張璨提供）

記者陳建興／台北報導

中華足協公告將於20日進行理事長補選，目前僅勁球網創辦人張璨一人同額競選，他16日表示，為了台灣足球好，協會不能空轉，若順利當選，將加強協會透明化，改變趁現在。

足協原理事長王麟祥在11月初以健康因素為由請辭，由副理事長蕭永福暫代。中華足協在12月13日召開臨時理事會，會中理事同意，若12月20日臨時會員大會未能補選出新任理事長，則本屆（第13屆）理事會將同意縮短任期，提前啟動第14屆換屆改選作業。

張璨曾在2022年參選足協理事長選舉，當時不敵時任桃園市長鄭文燦。如今決定再度投入足協理事長補選，他表示，自己是一個沒有派系的人，若真的能當選，一定會加強足協透明化，不要讓外界對足協有這麼多誤解。

張璨強調，改革必須從現在就開始，儘管補選上的任期僅有8個月，但明年3月的女足亞洲盃是台灣女足最接近世界盃的一次，「我們不能讓協會空轉，白白浪費這個機會，改變必須從現在就開始。」

根據足協的選舉辦法，12月20日召開臨時會員代表大會，必須有應出席會員人數（43席）的過半數人出席（22席），才能進行理事長補選選舉。