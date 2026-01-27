足球冬令營夯 3梯次180人開踢

市府寒假期間規劃辦理三梯次足球冬令營，副市長邱佩琳主持開球儀式。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

市府寒假期間辦理「足球冬令營」，二十七日由副市長邱佩琳主持開球儀式。冬令營分別在五堵國小及海洋大學舉行，共規劃三個梯次，報名人數從原定一百三十人增加到一百八十人。

邱佩琳說，基隆推廣足球已經有二十、三十年，但這兩年才開始真正深耕。今年第二次舉辦足球冬令營，報名人數激增到一百八十人，希望讓足球在基隆成為更受歡迎的活動，培養更多優秀的足球小將，未來甚至能在全國賽事中嶄露頭角、爭取佳績。

近年來，市府持續投入資源推動足球運動發展，目前已有超過十四所中小學成立足球社團，並培育十餘名專業教練；同時於海洋大學、暖暖中學、五堵國小、百福國小及深澳國小等五校建置人工草皮足球場，完善訓練與賽事環境。

此外，教育處每年辦理「迷你幼兒足球賽」，並安排專業教練進入四十餘所幼兒園進行足球體驗課程，每年受惠幼童逾千人。未來也將持續推動多元運動政策，讓孩子在運動中培養健康體魄、團隊精神與自信心。

足球冬令營第一梯次二十七至三十日於五堵國小辦理；第二梯次一月三十一日至二月一日、第三梯次二月七、八日於海大辦理。