足球員襪子「灑辣椒粉」能暖腳？中西醫：這3類人別試！還有4招更有效

美國NFL職業美式足球員在襪子裡灑辣椒粉暖腳，中西醫都認為確實有一定效果，但也提醒有些人並不適合，可能得到反效果，並推薦其他4招更有效讓腳底暖和。

手腳冰冷是許多人的困擾，即使穿上襪子還是覺得冷，據傳美國職業美式球員普納・福特（Poona Ford）會在酷寒低溫下，在襪子裡灑辣椒粉保暖，這方法真的管用嗎？如果想嘗試，該注意哪些事？還有哪些暖腳的妙方？

腳底灑辣椒粉真的能取暖？有傷口、敏感、潮濕的人別試

新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳解釋，辣椒粉中的辣椒素會使血管擴張，增加末梢血液循環，因此會有熱的感覺。

但辣椒粉除了辣、發燙的感覺，同時還會帶來痛覺，因此當足部有傷口，除了感到熱燙，還會有刺痛的感覺，尤其若足部活動量大或長期潮濕悶熱，容易有甲溝炎或香港腳等傷口，使用辣椒粉會加重疼痛感，甚至有感染風險。

要使用多少粉因人而異。柳朋馳說，有些人足底皮膚厚，達到怎樣的熱度才有取暖效果，每個人的感受不盡相同，因此難以給出建議的使用量。而且辣椒粉的取暖效果無法持續太久，只是短暫的加熱感，如果不慎沾到眼睛或口腔黏膜，也會造成強烈刺激，使用上要特別留意。

新光醫院中醫科主任林齊魁也指出，辣椒粉屬於燥熱的食物，接觸到皮膚會有刺激循環的作用，使血液擴張、腳變暖，但皮膚較敏感的人接觸後容易出汗、潮濕，刺激性更強，使皮膚發紅、刺痛，因此也較不適合氣候潮濕的國家。

腳冰冷別只靠暖暖包！醫師教暖足4大招

如果要讓足部暖和，除了穿襪子、吹暖風或用電熱毯，也可以試試以下方法：

1. 使用磁石貼或足部暖暖包

林齊魁表示，磁石貼有刺激氣血循環的作用，可貼在三陰交穴、太衝穴或湧泉穴，加強氣血往下肢、足部運行，且磁石貼安全性高，不易造成足部或身體不良影響。

現在也有可幫助足部保暖的足用暖暖包，但柳朋馳提醒，即使是低溫，暖暖包對人體仍是相對高溫，若長時間使用超過6～8小時，甚至有些人皮膚較敏感，持續使用4～6小時就有可能造成燙傷；尤其暖暖包放在腳底踩，增加足部接觸面積和強度，更可能提高足部燙傷風險，因此使用時間須特別留意。

磁石貼有刺激氣血循環的作用，可貼在三陰交穴、太衝穴或湧泉穴。圖片來源 / 康健編輯部

2. 泡腳

每晚睡前用40°C左右的溫熱水泡腳10～15分鐘，可加些薑片，加速足部血液循環，幫助發熱發汗。而且不只是冷天才泡腳，柳朋馳建議，天天都可以泡足浴，持續至少2週以上，才會逐漸感受到全身不再那麼怕冷；過去研究也發現，天天泡溫泉持續1～2個月以上，才能達到降低心血管事件的效果。

3. 喝薑湯

林齊魁建議，每天可以喝杯薑湯，500cc的水搭配1～2片薑片，也可以加些紅糖，當作紅糖薑水飲用，如果更怕冷，可使用老薑，辛辣度更高，但如果腸胃較敏感、有胃炎、胃潰瘍等症狀，可使用乾薑，刺激性較弱，也可達到暖胃效果。

4. 運動

若要從根本改善怕冷、易手腳冰冷，林齊魁和柳朋馳一致建議運動才是治本方式，能促進全身血液循環、讓血流有效運行至末梢。林齊魁推薦天天做醫學八段錦、上壽導引法等，活絡身體，讓全身氣血、筋絡暢通；也可睡前平躺做腹式呼吸，鼻子慢慢吸氣、吐氣，自然感受暖流往四肢擴散，改善手腳冰冷，也能幫助入睡。

如果無法做全身性的運動，柳朋馳建議坐著時也可以做簡單的足部運動，例如腳趾抓地、墊腳、扭動腳踝等，讓下肢足部血管擴張，若因為冷而縮著不動，血液無法輸送到末梢，腳反而更冰冷。

（本文諮詢專家：新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳、新光醫院中醫科主任林齊魁）

