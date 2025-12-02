足球場上拚搏 驗血建檔一樣熱血

台電興達發電廠，員工多達900多人，連台電足球隊也在此訓練，廠方與慈濟首次合作，舉辦造血幹細胞驗血活動，廠方積極宣導並推動說明會，不只員工參與，台電足球隊也特地來建檔！

「這邊這邊。」

時間一到，高瘦挺拔的台電足球隊準時入場，教練率隊而來不是要比賽，而是參加造血幹細胞驗血建檔活動。

台電足球隊長 陳昭安：「很震驚，人這麼多，因為捐血規模就是這樣，沒有這麼大的規模。」

台電足球隊員 趙明修：「如果有機會能幫上忙，就盡我能力幫忙。」

救人一命不能少我一人，興達發電廠的甲組球員滿腔熱血，連電廠內的夫妻檔，也一起來。

興達發電廠員工 蔡小姐：「感謝廠長跟同心園地，大力的宣傳，讓我們了解骨髓活動的意義在哪裡，我們也願意來。」

這是興達發電廠首次舉辦的造血幹細胞驗血活動，事前不只全廠進行宣導，還特地舉辦說明會。

「有時間，來參加說明會，沒有時間，20號直接來抽血。」

舉辦這次活動的廠長洪貴忠，曾任職大林電廠並舉辦驗血活動，調任興達發電廠後，也積極推動。

興達發電廠廠長 洪貴忠：「我自己本人到靜思堂，看相見歡活動，我想，都給我們很多感動跟啟示，我也鼓勵我們同仁 捲起你的袖管，就可以當造血英雄。」

廠內還有以關懷員工為主的同心園地組織，力挺助人行動。

興達發電廠同心園地園長 宋治勇：「一起來推動正能量，除了本身電廠之外，影響家庭 家庭再影響社會。」

電廠平時承擔發電重任，員工更以滿滿熱情，要為血液疾病患者凝聚起希望的光！

