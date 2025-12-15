足球天王加入飆速！馮迪索證實C羅參演《玩命關頭》 已打造出角色

馮迪索曬出與C羅合照，透露C羅將參演《玩命關頭11》。翻攝IG



好萊塢熱賣動作片《玩命關頭》（Fast & Furious）系列以熱血飆速的刺激感聞名，電影靈魂人物、男星馮迪索（Vin Diesel）近日披露，足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）將跨界演出，消息一出引發全球影迷及足球迷關注。

主演、監製《玩命關頭》的男星馮迪索，近日在社群平台中發布與C羅並肩的合照，兩人一起對鏡頭比讚，氣氛相當輕鬆。馮迪索在貼文中透露，C羅將參加《玩命關頭》第11集演出，也是系列最終章。「大家一直在問他會不會加入《玩命關頭》，我可以告訴你，他絕對是真實有料的，我們真的為他想好了一個角色。」雖然角色內容尚未揭曉，但已讓外界相當期待。

消息曝光後，引發網路熱議，粉絲紛紛大叫「這組合太狂」、「C羅居然加入玩命關頭」。事實上，《玩命關頭》曾找來許多不同領域的明星跨界演出，包括摔角手、格鬥選手等，C羅的加入，將成為足球界最具代表性的人物。

