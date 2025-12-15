足球天王真的甩尾了！馮迪索親口證實C羅演出《玩命關頭》：角色已想好

娛樂中心／蕭翰弦報導

好萊塢動作電影《玩命關頭》（Fast & Furious）系列再度掀起話題焦點，這回不是因為飛車追逐或爆破場面，而是足球天王 C羅（Cristiano Ronaldo）傳出將跨界加入演出，由於明年即將迎接2026世足，消息一出立刻引發全球影迷與足球迷熱議。

《玩命關頭》系列靈魂人物、同時也是主演與監製的男星馮迪索（Vin Diesel） 近日在社群平台曬出一張與C羅的合照，兩人肩並肩對鏡頭比出大拇指，氣氛相當輕鬆。馮迪索貼文中更親自宣布，C羅將參演《玩命關頭》第11集、也就是系列最終章，並透露：「大家一直在問他會不會加入《玩命關頭》，我可以告訴你，他絕對是真實有料的，我們真的為他想好了一個角色。」雖然目前尚未公開角色設定，不過已成功點燃外界期待。

馮迪索宣布C羅即將加入《玩命關頭》，並特地為他打造一個角色。（圖／翻攝自IG @vindiesel）

消息曝光後，網路瞬間炸鍋，不少粉絲驚呼「這組合太狂」、「C羅居然加入玩命關頭宇宙」，也有人好奇，即將退休的C羅是否能從足球場順利轉戰動作電影。事實上，《玩命關頭》過去就曾找來多位跨界明星演出，包括摔角手、格鬥選手與各路名人，若C羅正式加盟，將成為足球界最具代表性的影壇跨界之一。

至於《玩命關頭 11》拍攝進度，馮迪索先前多次透露，這部作品將作為整個系列的「最終篇章」，目前規劃於2027年4月上映。他也表示，希望故事能回歸初代精神，把重心拉回街頭飆車、兄弟情誼與「家庭」核心價值，而非單純追求規模與爆炸場面。此外，外界也關注是否會以數位方式讓已故演員 保羅沃克（Paul Walker） 所飾演的布萊恩再次現身。對此，馮迪索曾暗示「一切都有可能」，並強調任何安排都會以尊重與致敬為前提。

