足球教頭齊佐維奇場邊「心臟病發」猝逝 場上球員哭倒、比賽宣布中止

塞爾維亞超級聯賽拉尼奇1923（Radnički 1923）隊主教練齊佐維奇（Mladen Zizovic）在本週一帶隊作戰時，於場邊突發心臟病，當時在賽場上的球員親眼目睹，球員直接跪倒在現場無法接受這個噩耗。（圖／翻攝China Press)

歐洲足壇傳出震撼噩耗。塞爾維亞超級聯賽拉尼奇1923（Radnički 1923）隊主教練齊佐維奇（Mladen Zizovic）在本週一帶隊作戰時，於場邊突發心臟病，年僅44歲的生命就此戛然而止，當時在賽場上的球員親眼目睹，球員直接跪倒在現場無法接受這個噩耗，隨著畫面曝光，整個塞爾維亞足球圈陷入哀慟。

事件發生在塞超第14輪比賽，盧查尼青年隊坐鎮主場迎戰拉尼奇1923。比賽進行到第22分鐘時，正坐在替補席指揮比賽的齊佐維奇突然倒地，旁人一度措手不及，醫療人員立刻衝入場邊、緊急施予急救，之後隨即以救護車送往醫院。遺憾的是，救護車尚未抵達醫療院所，齊佐維奇已停止心跳，宣告不治，死因為突發性心臟病。

比賽在教練送醫的狀況下仍繼續進行。直到第41分鐘，由於場邊傳來教練死亡的消息，審判不得不吹停比賽，並宣布本場比賽取消。當時拉尼奇1923以2比0領先，但比分在此刻顯得不再重要，球場被沉重與悲痛籠罩。

失去主教練的瞬間，場上球員情緒潰堤，有人癱坐草地、有人掩面哭泣，甚至無法站立。教練團同樣淚流不止，難以接受隊長、同事、戰友在眼前驟然離世。對手球員及教練也表達哀悼，許多人紅著眼眶、相互安慰，場面令人鼻酸。

齊佐維奇出生於1980年12月27日，今年還不到45歲。10月23日，他才接手拉尼奇1923主帥一職，上任僅12天、正式帶隊2場比賽，就倒在自己最熱愛的足球場旁。（圖／翻攝Ｘ)

齊佐維奇出生於1980年12月27日，今年還不到45歲。10月23日，他才接手拉尼奇1923主帥一職，上任僅12天、正式帶隊2場比賽，就倒在自己最熱愛的足球場旁，消息令人惋惜與震撼。

拉尼奇1923俱樂部已發出訃告，深切哀悼齊佐維奇的離去，並向家屬致上慰問。塞爾維亞足球協會與多支職業球隊也陸續發聲悼念，稱他是熱情、執著且敬業的足球人，他的離開是足球界無可彌補的損失。

歐洲媒體形容，齊佐維奇的死「毫無預兆、猝然而至」，再度提醒運動員與教練長時間面臨高壓工作與密集賽程，健康風險不容忽視。球迷則在社群媒體留言：「他倒在最愛的地方，但我們仍希望他能待得更久。」整個塞爾維亞足壇仍沉浸在哀悼氛圍中。

