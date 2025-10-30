足球賽國旗被誤植為中國國旗 越南轟「損害形象」

（中央社記者曾婷瑄河內30日專電）東南亞國協U19五人制足球冠軍聯賽28日抽籤，越南國旗被誤植為中國五星旗，引起越方高度不滿並正式抗議，稱「損害國家形象」。泰國主辦方立即致歉，部分網友不買帳，稱兩國有領土爭議，此事「關乎主權」。

28日，東南亞國協足球聯盟為將於12月23日登場的U19男子五人制足球冠軍聯賽進行抽籤，然而主辦方泰國足球協會（FAT）不小心把籤上的越南國旗誤植為中國國旗，當下引發譁然，差點上升為外交層級。

越南足球聯盟（VFF）立刻正式致函東南亞國協足球聯盟（AFF）與泰國足球協會，表達對於金星紅旗變成五星紅旗的抗議與不滿。

越南足球聯盟就抽籤儀式上錯誤展示越南國旗一事提出抗議並要求澄清，並在聲明寫道：「這嚴重錯誤可能造成嚴峻後果，損害越南形象，並對東協共同體的團結產生負面影響。」

越方要求東南亞國協足球聯盟調查事件原因，並採取嚴格措施防止此類事件再次發生。越南說，相信主辦方「充分意識到此事的嚴重性」，並會以最負責、專業的態度處理錯誤。

主辦單位原先公開的抽籤儀式影片，也在一小時後從社群平台撤下，避免網友朝聖。

當天稍晚，被外界稱為「盼女士」、「神仙姐姐」、「足球女王」的泰國足球協會主席伍倫盼（Nualphan Lamsam），親自聯繫越南足球聯盟主席陳國峻（Tran Quoc Tuan），正式對於錯誤展示越南國旗一事致歉。

她強調對於越南隊的尊重，表示「充分意識到這一錯誤的嚴重性」，並將檢討程序與管理疏失，確保類似錯誤不再發生。

然事件仍延燒，越南愛國主義強烈，人民對國旗情感濃烈，而對中國的觀感本就複雜，不少網友對於在賽場上被誤植為中國國旗一事反應激烈。

ASEAN FOOTBALL的臉書貼文下方有1000多則留言，有人認為這是故意的，甚至有人指這是「外部因素造成」，目的在「分化東南亞」；也有人稱泰國為「迷你版中國」。

更有網友寫道：「越南和中國在東海存在爭端，這很容易引發衝突。如果情況屬實，就必須進行全面調查，找出肇事者」，表示事件關乎「國家主權和國家形象」。

在各平台共擁有近400萬粉絲的澳洲網紅Ethan Kelly旅居越南多年，影片用流利越南語介紹當地風土民情。他昨天調侃泰國，修改照片，把籤上的越南改為泰國，照片卻放上和泰國多年來有邊境衝突的柬埔寨國旗，搭配文字寫道：「我錯了，對不起，泰國」。

這篇文章獲得18萬個讚、5000多則留言，網友熱議，轟主辦單位沒能力。不過也有泰國網友在留言中致歉，以及越南人表示希望不要因此事對立。

體育賽事中出現國旗混淆的情況偶有所聞。2017年馬來西亞東南亞運動會上，籌委會將來賓手冊中的印尼國旗印反，成了波蘭國旗，引起印尼官員、民眾強烈不滿，時任馬來西亞體育部長正式致歉。

2024年巴黎奧運也出現相關錯誤，籃球比賽中，南蘇丹的國歌被播放為蘇丹國歌。（編輯：張芷瑄）1141030