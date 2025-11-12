足球》再戰世足 C羅燃鬥魂 梅西沒鬆口
足壇「絕代雙驕」明夏會否再次站上世界盃舞台？阿根廷球王梅西前天尚未鬆口，表示「不想成為球隊負擔」，葡萄牙隊長C.羅納多12日則在接受《CNN》連線訪問時宣告，明年將是他的第6屆世足賽，也是最後一屆。
「絕對是我的最後一屆，屆時我已經41歲了。」C羅在本屆世足歐洲區資格賽寶刀未老，4戰攻入5球，也將他保持的男子國家隊進球世界紀錄推進到143球，在葡萄牙隊集訓營豪氣表示：「此刻我的感覺非常好，我持續進球，仍覺得自己快速而犀利，很享受在國家隊出賽。」
不過C羅也不忘強調，自己可能很快就會退休，也許就是再踢1、2年，「畢竟我在足壇打滾了25年，把自己的一切都付出給足球，也做到了一切。我擁有許多紀錄，我非常自豪，所以就讓我好好享受此刻、活在當下吧！」
明夏世足賽由美國、加拿大、墨西哥合辦，首次擴軍到48強規模，葡萄牙最快能在台灣時間周五凌晨對愛爾蘭之戰拿到參賽門票。C羅從2006年以21歲之齡首次站上世足舞台以來，5屆出賽22場共攻入8球，若明年再次出征北美，6度參賽也將打破自己與德國名將馬泰斯共同保持的5屆紀錄。
同樣從2006年起不曾缺席的梅西，則尚未鬆口出馬率領「藍白軍團」阿根廷衛冕大力神盃。他在日前接受西班牙《每日新聞報》訪問時說：「踢國家隊非常特別，特別是國際大賽，世界盃更是意義非凡，何況我們是衛冕者。但我說過不想成為負擔，必須確定自己身體健康，能為球隊做出貢獻才行。」
雖然阿根廷已經拿到明年世足門票，但效力於邁阿密國際的梅西強調，自己所踢的美國職足大聯盟（MLS）跟歐足的跨年賽季不同，「明年初我們會有季前訓練，在世足前的比賽不多，所以要看屆時的狀態如何，如果我真的覺得自己足夠健康，才會去參與世界盃。」
