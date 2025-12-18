足球》台灣隊長陳柏良 投身球隊經營

台灣「足球一哥」陳柏良（右起）、新光人壽董事長魏寶生、銘傳大學國際副校長李藍瑜、展逸國際董事長張憲銘一起成立台灣銘傳足球推廣協會。（李弘斌攝）

從NBA的魔術強森到足球的貝克漢，國外有不少運動明星在退休後成為球隊老闆，準備於明年引退的台灣「足球一哥」陳柏良，也朝參與球隊經營踏出了第一步！他在18日成立的「台灣銘傳足球推廣協會」獲選為理事，將與過去國家隊前輩、現銘傳大學足球隊總教練曾台霖攜手合作。

「我覺得踏出這一步很棒，畢竟一直都是球員身分，」陳柏良說：「只是在另一個階段，我還是個小菜雞，要重新去學習，希望能把自己在職業足球的經驗帶回到台灣。」

廣告 廣告

事實上，由新光人壽董事長魏寶生、展逸國際董事長張憲銘協助成立的「陳柏良足球公益信託」，從前年初就開始為銘傳學生球員設置獎學金，今夏也安排銘傳好手到陳柏良母隊青島西海岸訓練。如今雙方深化合作，魏寶生獲選為協會理事長，陳柏良、張憲銘與銘傳大學國際副校長李藍瑜均出任理事，曾台霖則是祕書長，負責後續行政運作與各項計畫執行。

魏寶生表示，陳柏良想為台灣足球出力，就從自己的足球俱樂部開始，過去辦訓練營、比賽都要喬場地，現在有了「家」。銘傳除了有符合國際規格的足球場，還有眾多國際學生，透過獎學金可以吸引外國足球好手，也有教學旅館，軟硬體都有一條龍打造足球俱樂部的條件。

銘傳從創辦人包德明1979年成立女足隊開始，支持足球歷史悠久，男足隊不僅是大專勁旅，在企甲聯賽也連續征戰第7季。李藍瑜近年支持球隊往俱樂部方向轉型，這次成立協會，就是希望整合企業資源與社會力量，建立穩定的足球發展平台，從桃園為基礎逐步擴展至全台，促成更多國際交流合作。