足球》姆巴佩沒風度管不動 皇馬教頭心冷下台

在西班牙超級盃決賽2比3不敵宿敵巴塞隆納1天後，西甲豪門皇家馬德里13日宣布與總教練阿隆索達成去職「共識」。然而外界認為皇馬戰績沒有差到要立即換帥，陣中球星姆巴佩在超級盃頒獎時公然跟教頭唱反調，沒風度離場還叫走隊友，帶不動大牌讓阿隆索心灰意冷，才是「不如歸去」的主因。

27歲的姆巴佩年少得志，過去效力法甲巴黎聖日耳曼時就有「爭老大」的傳聞，但這次在超級盃決賽後的頒獎典禮上，這位法國球星將他的跋扈赤裸裸展現在公眾面前，也讓教頭的帶隊威嚴掃地。

當皇馬球員領完亞軍銀牌後，姆巴佩揮手要自家人離場，這被認為是欠缺運動精神的舉動，後來遭到巴薩主席拉波塔抨擊。而以球品著稱的阿隆索，當下就示意希望球員留在場內觀禮，但姆巴佩不為所動，皇馬球員在他吆喝之下通通退場，留下難堪的阿隆索。

姆巴佩不甩教頭的畫面延燒了一天，皇馬就宣布易帥。《BBC》一針見血的指出，可以想像阿隆索一定覺得「受夠了」。這位前皇馬名將才回伯納塢執教7個半月，這麼快辭職絕對不在計畫之中，但不論是不是姆巴佩帶頭造反，他帶不動這群大牌已是事實。

諷刺的是，姆巴佩也是第1位在社群網站發文跟阿隆索道別的球員，「雖然短暫，但很高興能為您出賽與向您學習。感謝您從第1天就給予信任，我會記得您是一位有清晰想法跟足球學識淵博的教練，祝您下個篇章順利。」

44歲的阿隆索球員時期曾在2009至2014年間效力皇馬，贏得1座歐冠、1座西甲與2座國王盃冠軍。執教後在2024年率領「藥廠」勒沃庫森斬斷拜仁慕尼黑的11連霸，首度稱霸德甲，因而於去年夏天獲得老東家皇馬青睞。

阿隆索上任後首個賽事打入世俱盃4強，新球季開打後則一度於各項賽事打出14戰13勝佳績，包括以2比1在本季首次「國家德比」擊敗巴薩。但皇馬耶誕節前陷入8戰2勝低潮，回神打出5連勝後又於超級盃決賽敗北，接下來將由另一位前西班牙國腳阿貝羅阿接掌兵符。