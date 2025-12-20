足球》張璨當選理事長 先拚女足亞洲盃

中華足協20日召開第13屆第5次臨時會員大會，木蘭聯賽女武神隊董事長張璨在同額競選的情況下，於37位出席會員代表中拿到31票，當選理事長。雖然補選任期僅剩約9個月，張璨仍強調視為完整任期、全力以赴，眼前最重要的任務是支援中華女足參加明年3月亞洲盃，力爭世界盃門票。

張璨當選後向會員代表承諾，未來將積極拜會各地與各俱樂部，並聯絡廠商解決足協長久的財務問題，強調台灣足球不能再等，希望大家團結一起發展台灣足球，「而現在重要的目標是明年3月女足參與亞洲盃，爭取世界盃門票，希望大家一起協助！」

足協前理事長王麟祥以健康因素宣布辭職，補選僅嘉義縣足委會推薦張璨參選。張璨曾在2022年10月的足協理事長改選與鄭文燦競爭，目前擔任中華民國青少年足球協會理事長、女武神足球俱樂部董事長，亦為Heho媒體平台與勁球網的創辦人。

本次補選雖是同額競選，但台面下也有希望補選出席人數不足流會、提前啟動換屆改選的聲浪，讓昨日臨時會員大會暗潮洶湧。然而最終會員踴躍出席並完成補選，足壇人士認為，這表示會員們有台灣足球已不能再空轉的急迫感，期待新人新政。

足協目前呈現真空狀態，主持補選的代理事長蕭永福透露，足協連會計都將離職，帳目核銷已向運動部通融延到明年1月底。張璨當選後也立刻發函給國際足總、亞足聯與東亞足聯，宣布將由嘉義縣足委會主委李永山出任足協祕書長，前足協祕書長王筱薰協助其處理國際事務。