足球》復仇斯洛伐克 德國踢進世足

曾4度踢下世界盃足球賽冠軍的歐洲足球勁旅德國，18日在2026世足歐洲區資格賽6比0痛宰斯洛伐克，德國隊史第21次闖入世足會內賽，斯洛伐克則要踢附加賽。

德國隊前鋒沃爾特馬德說：「真是非常棒的表現，從比賽第1分鐘到最後1分鐘都在我們掌握之中，大家踢得非常有創造性，是具觀賞性的一場賽事。」

世界盃資格賽參賽隊伍分成12組，各組4隊要進行主、客場對抗，分組戰績排名第1可直接晉級世界盃會內賽，德國隊在資格賽所屬分組首場在客場0比2不敵斯洛伐克，接下來衝出5連勝，其中最後一場主場面對斯洛伐克，只要能夠踢和就足以拿到世足會內賽門票，不過團隊用6比0的兇狠比數復仇成功。

現任德國國家足球隊總教練納格爾斯曼表示：「每一位球員都拿出傑出的表現，能夠把球踢進球門，展現實在的足球水準，我以球隊表現為榮，畢竟我們同時還要克服一些困難的時刻，團隊精神真的太棒了。」

納格爾斯曼並說：「在高度壓力之下團隊表現太棒了！我們明年3月可以抱持開放的心情備戰，不用擔心附加賽的問題。」

德國在諾伊爾、克羅斯、穆勒及根度簡等知名好手從國家隊退休後，也面臨陣容重建的過程，納格爾斯曼在世足資格賽期間引進多名新秀觀察，目前還是缺乏有比較明顯突出的球員，而穆夏拉、哈維茲都因傷未能參與這次資格賽，預計明年趕上正賽沒問題。

2026世足歐洲區資格賽其他組龍頭瑞士、丹麥、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、奧地利、挪威、比利時、英格蘭、克羅埃西亞也都成功鎖定會內賽席位，2026世足會內賽從過去32隊首度擴增到48隊。