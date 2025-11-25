足球》拜仁傳奇訪台 拉菲尼亞不忘初心

2026年又要為世界盃足球賽瘋足球，長期支持台灣基層足球及德甲勁旅拜仁慕尼黑長期合作夥伴的安聯集團，25日邀請曾效力拜仁8年的退役傳奇球星拉菲尼亞訪台，和小小球員親切互動。

現年40歲的拉菲尼亞在2011年加盟拜仁之後，即使同位置有拉姆這樣的競爭者，仍能坐穩先發右後衛。「這代表我每周訓練都得跟全世界最好的右後衛競爭，最後還能在拜仁出賽266場，我非常自豪。」拉菲尼亞強調「保持初心」很重要，「每一次訓練、每一場比賽，我都當成最後一次那樣拚命。」

拉菲尼亞加盟拜仁第2季，就在2013年贏得歐冠、德甲、德國盃「三冠王」，並稱霸世俱盃，隨後與拜仁締造德甲7連霸。拉菲尼亞指出，拜仁2013年走出前一季「四大皆空」的低潮，有賴於當時的總教練海因克斯鼓勵大家，提升團隊自信，也把整個團隊凝聚起來，隔年才能有豐收的一年。

拉菲尼亞曾代表祖國巴西在2008北京奧運奪得銅牌，表示自己在球場上碰過最難纏的對手，就是同胞羅納迪紐。由於在2015年也取得德國公民權，對於明年美加墨世足賽，他表示最希望看到巴西奪冠，其次則是德國。

拉菲尼亞展現親和力，與每一位小球員都有互動，鼓勵小朋友有熱愛足球的心，同時也要兼顧學業，讓自己有更多元的發展，訪台期間他也會在安聯集團和迷你足球協會合力安排下，與台灣青少年球員互動，傾囊相授世界頂級賽場淬鍊出的實戰技巧與心法，更親自向U11、U12球員示範傳球跑位、快速防守，接著親自帶領分組隊伍，進行一場充滿熱情的七人制對抗賽。