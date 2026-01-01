足球》象牙海岸逆轉勝壓軸 16強就位

2025非洲國家盃足球賽16強1日全部出爐！衛冕軍象牙海岸扭轉開賽21分鐘就落後加彭2球的劣勢，靠著圖雷在補時階段的頭槌破門，反以3比2大逆轉勝出，在與喀麥隆同為2勝1和、淨勝球相同的情況下，憑藉進球優勢以F組第1挺進淘汰賽。

24強角逐的非洲盃，取6組前2名與戰績較佳的4支分組第3晉級16強，而壓軸的F組踢到最後一天戰局依然膠著，象牙海岸、喀麥隆同為4分，莫三比克以3分緊追在後。

2戰盡墨的加彭因為已輸給莫三比克，擊敗象牙海岸也無緣晉級，但在此前的世足非洲區資格賽，加彭就是以1分之差被象牙海岸擠到分組第2，最終在第2輪被奈及利亞淘汰，也想趁非洲盃復仇攪局。

廣告 廣告

加彭開賽11分鐘就由坎加先馳得點，10分鐘後再下一城。然而大象軍團再次展現稱霸上屆非洲盃的韌性，先在上半場終了前破門，第84分鐘再由圭桑扳平，補時階段圖雷漂亮頭槌頂入球門遠角，助象軍大逆轉拿下F組第1，在正式國際賽保持連11場不敗，將於16強遭遇西非鄰居布吉納法索。

喀麥隆也在開賽23分鐘先丟球，所幸莫三比克奉送烏龍球，19歲小將柯範再於下半場攻入致勝球，讓非洲盃開打前3周才易帥的「非洲雄獅」以2比1逆轉勝出，將在16強對陣南非，莫三比克則與奈及利亞搶8強門票。