足球》遭控欠賽事薪酬 足協：辦理支付中

由中華民國足球協會主辦的「114年全國學童盃足球錦標賽」落幕已逾月，卻有約30名裁判及50名工作人員遲遲未領到酬勞，估算金額逾130萬元。其中一名裁判直言，此舉對整體足球發展非常不好。對此，足協回應，因組織人事異動影響行政與財務作業，相關款項持續辦理中。

去年11月22日至30日在台東縣舉行的全國學童盃足球錦標賽，共計241場賽事。依賽事配置，每場至少需安排2名主裁判及1名助理裁判，主裁判每場700元、助理裁判300元；另有約50名工作人員，日薪約2000元，整體人事費用試算約131萬元。

未料，賽後竟爆出薪資遲未發放。R姓裁判指出，他第一次參與足協主辦的比賽，對足協過往的財務運作並不清楚，但以往參與其他賽事，「幾乎都是當天就可以直接拿到裁判費，不會有拖欠問題。」

他說，台東本就人力資源有限，要辦比賽、找裁判和工作人員其實很不容易，如果足協是用這種方式對待來幫忙的人，大家一定會降低參與意願，對整體足球發展非常不好。

對此，足協發布聲明回應，協會於去年12月20日完成理事長補選程序，組織人事異動期間，行政與財務作業確實受到影響，目前相關款項皆持續辦理中，並已與相關人員保持聯繫，將依既定匯款流程完成支付。

台東縣體育會足球委員會總幹事蔡見明也強調，若後續仍未如實發放，將協助相關人員追討。