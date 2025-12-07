足球》陳柏良明年引退 改變台足請益周董

台灣隊長陳柏良（右）與棒球退役名將周思齊在足球菁英訓練營相見歡。（李弘斌攝）

「台灣隊長」陳柏良7日在彰化體育場完成足球菁英學院的3天指導，為了提升台灣球員的身體對抗強度，今年訓練營首次加入體能教練。37歲的陳柏良也趁訓練營首日向棒球退役名將周思齊請益，透露計畫明年達成國家隊百戰里程碑、於職業隊退役後，想推動成立男足公會，從制度面來改變台灣足球。

棒足雙星相見歡，一個直說：「我是看周董打球長大的！」另一個猛稱「柏良哥」，兩人惺惺相惜。特來拜訪的周思齊說，陳柏良是台灣足球的重要資產，自己卸下球員身分後也在推展棒球，很能體會他推展台灣足球的辛苦，希望分享過來人的經驗。

其實周思齊跟足球頗有淵源，除了在花蓮光復國小「先足後棒」，「木蘭隊長」王湘惠能夠成立女足工會，也是身為同鄉學長的周思齊，在職棒工會理事長任內提供協助，讓女足在權益爭取或制度建立等多個方面，反倒走在男足前面。

「要跟周董請教就是這些經驗，女足有工會，我覺得男足也需要，以保護球員的權益。」陳柏良10月才為中華男足出征亞洲盃資格賽的待遇不佳而發難，強調國家隊的集訓、比賽等條件，不應隨著教練來去而變動，「這就是體制跟制度的問題，有工會的話可以把這個事情做好。」

陳柏良說，自己的國家隊百戰里程碑只差3場，計畫再踢1年完成這個目標，儘管明年合約仍未定，也希望是在目前效力的中超青島西海岸退役，「卸下球員身分之後，如果台灣足球這邊有需要的地方，我會願意回來。」

其實陳柏良一直在做，主持的足球菁英學院連年邀請高中聯賽4強好手，8月底更安排4名大專球員到青島體驗職業隊訓練，發現台灣球員在身體對抗上的巨大落差，成為他今年訓練營的強化重點。陳柏良說：「國際賽對手不會跟你客氣，在不犯規的前提下，每一球我都必須拚命跟你爭，這就是足球最基本的樣子。」