足球》C羅禁賽罕見緩刑 可踢世界盃

葡萄牙足球巨星C.羅納多在世足資格賽對愛爾蘭之戰，因肘擊對手吃下國家隊生涯首張紅牌。國際足總（FIFA）26日宣布，C羅因嚴重犯規行為被追加3場禁賽，但後兩場緩刑，除非1年內又在國際賽見紅才要實施。而C羅已於最後一場資格賽對亞美尼亞執行完1場停賽，不會影響明年的美加墨世足賽。

外界原本擔心C羅若被追加3場禁賽，後兩場會在他的生涯第6屆世足賽實施，也就是葡萄牙隊長要到小組賽最後一場才能上陣，如今憂慮解套。FIFA表示部分禁賽場次有但書暫緩執行，本來就是其紀律規定的選項。

廣告 廣告

然而，禁賽3場就有2場可以直接緩刑，實務上確實極為罕見。本月FIFA也處理了亞美尼亞跟蒲隆地球員在世足資格賽的紅牌案件，結果兩人都是追加3場禁賽，沒有任何減刑或緩刑的配套。

FIFA禮遇超級巨星不令人意外，C羅肘擊兩周之後，FIFA的追加處分才出爐，而他6天前才跟沙烏地阿拉伯王儲兼首相薩爾曼造訪白宮，與美國總統川普晚宴，FIFA主席英凡提諾當天也是座上嘉賓。

FIFA還說，對處分有異議可以上訴到申訴委員會，但外媒也質疑誰有合法權利對此案上訴。得了便宜的葡萄牙足協肯定不會，難道是自家球員被C羅肘擊的愛爾蘭足協，還是葡萄牙的世足小組賽對手？對了，明年世足賽要下月6日才會在美國華盛頓甘迺迪中心抽出分組隊伍。