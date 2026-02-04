足療師派出所前隨機攻擊2路人 勇警大外割制伏

台南市 / 綜合報導

台南市南區昨(3)日晚間發生一起隨機攻擊事件，29歲陳姓修腳皮師，疑似因感情因素，持足療刀攻擊兩名路人，造成 62歲李姓男子 與32歲葉姓女子分別腹部與背部穿刺傷，而凶嫌犯案的地點離派出所才10多步的距離，當下李姓男子逃進派出所求救，一名備勤的王姓警員，第一時間衝出來，上前使出大外割控制凶嫌，才讓李姓男子逃出凶嫌的瘋狂追殺。

凶嫌在斑馬線上隨機攻擊路人，遭刺的男子逃往路口派出所，他還一路追殺，遭攻擊李姓男子說：「不要過來，救命，他有刀子，他有拿刀子。」男子大喊救命，所內一名員警發現，立刻衝出來控制凶嫌，接著4名員警也跑出來，合力把人壓制。

2月3日晚上8點多，台南市南區金華路二段，這起隨機攻擊路人事件，32歲的葉姓女子，以及62歲李姓男子先後遭到攻擊被送醫，29歲陳姓凶嫌當場被逮，根據了解，他是犯案現場旁，一家健康養生館的兼職修腳皮師，當下就是拿著足療刀行兇，店長說他平時很溫和，只是聽說近期跟女友分手。

健康養生館店長說：「就安安靜靜的完成他的工作，最近是他有一點恍惚而已。」看到他犯案前，一度走出店門外，接著又返回，然後拿著包包離開，接著事件就發生了，後續偵訊時，他自稱因為失戀而情緒失控。

台南市第六分局副分局長蔡佳璋說：「同仁去現場有訪查，那確實有稍微，本週有精神狀況有比較不好的狀況。」而當時這名備勤中警員王聖豪，當下身上只有配槍跟無線電，就衝出去救人，面對凶嫌瘋狂揮刀，他使出大外割把對方制伏。

台南市第六分局金華派出所警員王聖豪說：「那時候有器械在他手上，那那時候因為有民眾已經跌倒在地，那我們當然是先保護民眾，那時候就前往壓制。」現年40歲的王聖豪，過去從軍職是陸軍中尉，後來轉職當警察，他說從警7年，第一次遇到這麼驚險的案件，而其他4名英勇的員警，所長也都給了紅包鼓勵，陳姓凶嫌被查出有毒品前科，訊後依傷害罪送辦，2名傷者雖然都沒有生命危險，但是突來的恐怖攻擊，恐怕是難以抹去的陰影。

