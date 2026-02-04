足療師隨機殺人 市長表揚英勇警

市長黃偉哲四日前往第六分局頒獎表揚英勇制伏隨機殺人犯的金華派出所員警。

台南市南區金華路三日晚間發生隨機持刀傷人事件，造成二名民眾受傷，由於案發地點就在金華派出所前，員警第一時間衝出制止嫌犯，迅速將人壓制並協助傷者送醫，成功阻止危害進一步擴大。市長黃偉哲三日晚在新營住所接獲通報後，立即前往成大醫院探視傷者，並責成市府團隊全力協助後續照護事宜。

三日晚發生在台南市南區金華派出所前的持刀隨機攻擊路人案件，涉嫌的陳姓男子四日在偵訊後依傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦，且建請檢方做預防性羈押，以免再傷人。警方調查陳男疑因感情因素造成精神狀態失調，三日晚持足療刀無差別攻擊正在金華派出所前斑馬線行走的路人，造成兩人受傷，陳男也被自己劃傷，警方逮人後偵訊送辦。

據了解，陳嫌是案發附近養生館的員工，三日晚八時許在南區金華派出所前方斑馬線上持刀攻擊路人，其中男性傷者逃到派出所大聲求救，陳男還尾隨到派出所外，隨即遭警員衝出制伏。

案發後，包括陳嫌等三位傷者均送醫，三人意識清醒，無生命危險。其中陳男自己大拇指有一點五公分傷口。倒霉的兩位傷者，六十一歲李男腹部有穿刺傷，三十二歲葉女背部也有穿刺傷。兩人均在成大醫院接受醫療照護，葉女傷勢穩定，李男則在術後移進加護病房觀察治療。

市長黃偉哲除於案發當晚即趕往醫院慰問傷者，四日上午再親赴警察局第六分局，頒發獎金表揚參與制伏嫌犯的金華派出所員警王聖豪。另外，副所長李文中及其它三名員警馬上到場支援，合力將嫌犯制伏，讓傷害沒有進一步擴大，員警臨危不亂、英勇果斷的作為，足堪表率。