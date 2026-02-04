足療師隨機殺人…20cm磨皮刀「捅破肚」拉陪葬！黃偉哲表揚5勇警名字曝

記者簡榮良／台南報導

謝謝你們挺身而出！台南市南區金華派出所前，昨（3）晚20時許，發生隨機殺人案，一名在養生館上班的29歲陳姓男子，因上個月跟女友分手失戀突抓狂，拿吃飯工具「修腳皮刀」隨機攻擊走在斑馬線上的行人，1男被捅破肚子、1女背部刺穿傷，好險當時5名勇警上前大外割壓制嫌犯 ，才沒釀成悲劇。今（4）日市長黃偉哲前往警察局第六分局頒發獎金，感謝並表揚警員。

今（4）日市長黃偉哲前往警察局第六分局頒發獎金，感謝並表揚警員。（圖／翻攝畫面）

市長黃偉哲表示，昨晚在新營住所聽聞發生無差別傷人事件，除立即前往成大醫院探視傷者並囑託醫療團隊妥善治療，也指示市府團隊全力協助傷患度此難關。由於該案件正好發生在金華派出所門前，對於危急時刻員警們即時制止嫌犯，防止危害擴大非常感謝，今日特別前往第六分局慰問員警並表達謝意。

黃偉哲盼望司法機關能加速偵辦，讓行兇者負起法律責任。（圖／翻攝畫面）

黃偉哲強調，雖然保護人民的生命財產是警察的職責，但在緊急情況下能顯見警察同仁平時訓練有素及膽識過人。此外，對於嫌犯當街行兇的作為他也表達無法接受，盼望司法機關能加速偵辦，讓行兇者負起法律責任。

警察局第六分局表示，昨日晚間發生的隨機傷人事件，案發現場就在派出所門前，受傷民眾至派出所呼救，金華派出所的員警也即刻衝出，警員王聖豪先以大外割將嫌犯壓制倒地，之後包括副所長李文中，及其他3名警員也協助將嫌犯制服，並將傷者送醫。保護市民安全是警察的職責所在，金華派出所同仁能在第一時間就將嫌犯制伏，是非常盡責且優異的表現。

29歲陳姓男子，因上個月跟女友分手失戀突抓狂，拿吃飯工具「修腳皮刀」隨機攻擊走在斑馬線上的行人，1男被捅破肚子、1女背部刺穿傷。（圖／翻攝自《台南大小事》）

嫌犯殺紅眼，追殺到派出所前還在刺。（圖／翻攝畫面）

第一位衝出警所的警員王聖豪表示，昨晚在所內執行備勤時，聽到所外有民眾呼救，當下立刻衝出見到民眾發生糾紛，也看到嫌犯手上疑似有持器械，並揮舞攻擊的可能，為制止嫌犯防止衝突危險擴大，就將嫌犯壓制，其他同仁也協助控制現場，並將傷患送醫。

20公分足療刀變成殺人工具。（圖／翻攝畫面）

的29歲陳姓嫌犯自稱從北部南下工作，於養生館擔任按摩師僅約兩個月。警方查出，陳男犯案兇器竟是平時上班使用的「修腳皮刀」，平時替客人服務、用來刮除腳底死皮，具鋒利且方便攜帶，上個月剛跟女友分手、情緒失控，上街找尋失戀陪葬品。為何會隨身攜帶利刃外出？確切的犯案動機？陳男都拒絕透露，被移送檢方偵辦。

媒體大陣仗守候警局門口替被害者要答案，陳男不發一語。（圖／翻攝畫面）

