足療師隨機砍人犯案前「恍神張望」身影曝光 老闆嚇：他平常溫和安靜

台南隨機砍人案凶嫌陳姓男子今年29歲，職業是足療師，養生館業者表示他是兼職，平時個性溫和安靜，聽聞他隨機砍人相當訝異。其行凶動機推測是失戀，才會用工作用的足療刀隨機攻擊路人。如今凶嫌犯案前模樣也曝光，受傷女子回想，當時以為被打一下，後來背部越來越痛，一摸才驚覺被刺流血。

與女友分手不到1個月 疑失戀隨機攻擊路人

在養生會館走進走出，沒多久人就離開，走到外面後凶嫌陳姓男子東張西望，看起來精神狀態不太穩定，而他走了不到100公尺，居然就在派出所前拿隨身攜帶的足療刀，攻擊路人。

台南昨晚爆出隨機砍人案，凶嫌陳姓男子29歲、台南人，有竊盜和毒品前科，曾在台北工作，12月中旬和女友南下，之後就在養生會館兼職。凶嫌工作的養生會館業者聽聞消息相當震驚，因為印象裡凶嫌個性溫和安靜，不過就在他行凶前兩星期，他才和女友分手，從那之後精神開始有些恍惚，兩人3號還大吵一架。

女路人以為被打沒想到遭刺傷 稱嫌走路時搖晃

共有1男1女的路人無辜被刺傷，男子腹部遭刺，女子則是背部，女子回憶當時過馬路只有他們三人，但凶嫌走路搖搖晃晃的。被攻擊時她以為自己只是「被打一下」，但感覺越來越痛，然後摸一下就溫溫的，發現被刺傷。

凶嫌疑似感情問題就隨機行凶，面對偵訊也毫不配合，在今天上午訊問後，即以傷害罪移送台南地檢署，希望在移送檢方之後，能儘速針對傷人行為的動機來進行探究和調查。

