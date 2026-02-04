足療師隨機砍人畫面曝光 傷者爬進派出所求救、警員衝出壓制

陳男（紅圈）在街上隨機砍人，路人遭砍後急忙逃到派出所求救。（取自台南大小事臉書社團）



台南市一名在足體養生館打工的足療師，疑似因為情路不順心情不佳，昨天（3日）晚上竟然拿著約20公分長的削腳皮刀具，衝到大馬路上隨機砍人，一名女路人背部遭刺傷，另名男路人更是在被追砍後逃進派出所求援，警員見狀急忙上前幫忙並將足療師壓制。事發後，台南市長黃偉哲昨天趕往醫院探望，所幸2名傷者都無生命危險。

平日安靜寡言 沒想到突然抓狂砍人

警方調查，陳姓足療師是在金華派出所附近的一家足體養生館兼職，平時負責幫客人削腳皮，到職僅1個月。店家透露，陳男平時安靜，總靜靜完成自己的工作，沒客人時就在店內休息，沒有特別的異樣，昨天事發前有看到陳男在店外踱步，沒想到他竟會突然抓狂砍人。

疑感情生變才犯案 2路人無辜遭砍

警方表示，初步了解陳男疑似因為近期感情生變，因此情緒變得不穩定，才會在昨天晚上突然當街抓狂砍人，他自己的手指也因此撕裂傷，警方後續先戒護他就醫治療，訊後將依法送辦。至於遭砍的2名傷者，其中一名女性背部受傷、另名男姓腹部穿刺傷大量出血，所幸緊急送醫後均無生命危險。

黃偉哲昨天晚上也在臉書上發文，表示已前往醫院探視傷者，除慰問家屬表達關心外，也請醫院協助提供最完善的治療，若有最新消息一定第一時間向民眾報告。黃偉哲也稱讚警方在第一時間處理得當，沒有讓傷害繼續擴大；而金華派出所長則低調表揚了5名英勇壓制陳男的警員。

