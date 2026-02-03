足療師「提早3小時下班」砍傷2人 事發第一視角曝

金華路二段的派出所前，一名男子突然揮刀隨機攻擊路過民眾。（圖／翻攝自台南大小事臉書）





台南一名29歲陳姓男子3日晚間突然在金華路二段的派出所前揮刀隨機攻擊2名民眾，事發當時的畫面被民眾拍下在網路引發熱議，據悉嫌犯陳男在某足體養生館上班，原先應該要上班至晚間11時，卻無故提早3小時離開，隨後犯下這起案件。

員警衝出一看竟發現有人持刀傷人，立即將嫌犯壓制在地。（圖／東森新聞）

派出所門口持足療刀砍人

這起事件發生在3日晚間8時12分，在足體養生館上班的陳男離開養生館後，在斑馬線上持足療刀砍向2名互不認識的男女路人，其中一名傷者42歲李男腹部穿刺傷，當下大出血，另名32歲葉女則是背部穿刺傷，所幸兩人都意識清醒。

而陳男從斑馬線上一路追砍至對向派出所前，李男爬進派出所求助，員警聽到外頭傳來聲響，衝出一看竟發現有人持刀傷人，隨後多名員警上前迅速壓制逮捕嫌犯，後續也出動3輛救護車、6名消防員以及1名役男趕往支援。除了兩名傷者之外，嫌犯陳男右手大拇指也有1.5公分傷口，同樣送醫診治。

李男爬進派出所內。（圖／東森新聞）

經查，陳男在一間足體養生館上班，疑似近期因感情因素精神恍惚，3日晚間到養生館上班，表定上到晚間11時，但是傍晚5時接完最後一名客人後，在晚間8時自行離開。

第一視角曝光

隨著現場民眾拍攝的影像流出，只見陳男手持利器在斑馬線上朝1男1女猛砍，沿路追砍至對向的派出所門口，而傷者李男原想衝進派出所求助，但不慎絆倒癱坐在門口階梯上，只好持續猛踹抵抗陳男，多名員警看見後立即將陳男壓制在地，受傷的李男則是忍痛爬進派出所內。至於陳男為何突然持刀傷人，詳細動機正在進一步調查當中。

李男但不慎絆倒癱坐在派出所門口階梯上，持續猛踹抵抗陳男。（圖／東森新聞）

