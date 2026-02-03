足療師「提早3小時下班」警所前瘋狂追砍路人 行兇動機疑為了「這件事」

社會中心／台南報導

嫌犯殺紅眼，追殺到派出所前還在刺。（圖／翻攝畫面）

台南市南區昨（3）日晚間爆發一起駭人聽聞的隨機砍人案。一名陳姓足療師（29歲）疑因感情受創，擅自提早三小時下班後，持工作用的足療刀於金華路派出所前隨機攻擊兩名路人。傷者遭追砍至警局門口求救，腹部與背部受創嚴重出血，所幸警員聞聲衝出將陳男壓制逮捕，傷者送醫後暫無生命危險。

這起驚悚案件發生於3日晚間20時12分。在附近足體養生館任職的陳姓男子，手持銳利的足療刀，於金華路二段的斑馬線上突然發狂，無差別攻擊一對互不相識的男女路人。現場目擊民眾拍下的畫面顯示，陳男殺紅了眼一路追砍，李姓男子（42歲）與葉姓女子（32歲）驚恐奔逃，李男在慌亂中試圖衝進一旁的第六分局金華派出所求救，卻不慎絆倒癱坐在門口階梯上。

台南一名足療師疑似感情糾紛，拿足療刀沿路砍人。（圖／翻攝自《台南大小事》）

儘管已逃至警局門口，殺紅眼的陳男仍不罷手，持續朝跌坐的李男揮刀，李男只能絕望地猛踹抵抗，腹部遭受穿刺傷當場血流如注；另一名葉姓女子背部也遭刺傷。就在千鈞一髮之際，派出所內多名警員聽見外頭傳來淒厲的呼救聲與騷動，立即衝出探查，見狀火速上前將陳男壓制在地，當場上銬逮捕，結束這場驚魂記。

警方初步調查，涉案的陳男平時為足體養生館員工，表定班表應工作至晚間11時，但他當天傍晚17時服務完最後一名客人後，便處於發呆狀態，隨後於晚間20時無故擅自早退。據悉，陳男近期疑似遭遇感情挫折，導致精神狀況極度不穩、恍惚，才鑄下大錯。

案發後，警消出動三輛救護車趕抵現場，李男腹部大出血、葉女背部穿刺傷，所幸兩人送往成大醫院急救後意識清醒；行兇的陳男右手大拇指亦有撕裂傷，經戒護送醫包紮。這起發生在警局大門口的隨機攻擊事件，讓目擊民眾直呼「太囂張」、「以為在拍電影」，詳細行兇動機仍待警方進一步釐清。

不良行為，請勿模仿！

