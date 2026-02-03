足療師「追砍路人」釀3傷！黃偉哲公布「最新影片」

社會中心／李明融報導

台南市南區金華派出所前昨（3日）晚8點左右，一名在足體養生館上班的29歲男子疑似因感情方面出現問題，精神狀況不穩，帶著自己工作用的「足療刀」在斑馬線上隨機砍人，造成2男1女受傷，警方立刻將男子壓制逮捕。市長黃偉哲在案發後也立刻前往醫院探望傷者，同時公布派出所門口監視器畫面，並表示所有傷者都已即時送醫，正留院觀察中，後續相關情況，後續將跟市民朋友報告。

陳嫌在派出所前隨機砍人，警方立刻上前將其壓制。（圖／翻攝畫面）據了解，陳姓嫌犯疑似在附近的足體養生館任職，從事足療相關的工作，近期因感情方面出現問題，情緒上變得非常不穩定，3日晚間突手持工作用的「足療刀」就直接在金華派出所前對著行經斑馬線的民眾一陣追砍，陳姓男子一路追砍到派出所門口前，直到大批員警壓制，將其逮捕，導致42歲男子、32歲女子，以及29歲男子拇指約1.5公分刀傷皆被砍傷，送醫時意識清楚，目前由醫院持續治療觀察。

黃偉哲當晚前往醫院探望傷者並慰問家屬。（圖／翻攝畫面）

黃偉哲要求醫院務必提供最完善的醫療協助，他也在臉書公布了案發當時的監視器畫面。（圖／翻攝畫面）

黃偉哲於事發當晚發文指出，已至醫院探望傷者並慰問家屬，要求醫院務必提供最完善的醫療協助。此外，他也在臉書公布了案發當時的監視器畫面：畫面中可見42歲受害者過馬路時遭陳嫌無情追砍，儘管已逃到派出所門口，陳嫌仍持續攻擊，直到所內員警飛撲而上將其制伏。黃偉哲表示，警方在第一時間隨即壓制嫌犯，避免傷害進一步擴大。目前相關案情正由檢警深入偵辦中，以釐清確切犯案動機。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：台南29歲足療師「追砍路人」釀3傷！黃偉哲公布「最新影片」發聲了

