足跡可繞台灣543圈 黃偉哲公布就職7週年市政數據

12月25日即將就職滿7週年的台南市長黃偉哲，昨(23)日在市政會議發表施政成果，以具體數字呈現台南市的城市蛻變。黃偉哲表示，7年來他勤走基層、傾聽民意，光是公務車累計的行程就可以繞行台灣543圈，而投資額近3000億元、減債則是超過205億元，另外，文化建設以及社會福利也都有亮眼成績，他用7年的時間，提升了台南市的城市競爭力，接著也將往「宜居的台南」來邁進。

台南市長黃偉哲：「7年前，我站在市民面前說，希望讓台南變得更好。」2018年，黃偉哲勝選上任台南市長，在2025年的耶誕節，12月25日即將迎來，他就職滿7週年。

台南市長黃偉哲：「我告訴自己，不管多難，這一份承諾，一定要一步一步的實現。」7年來，他帶領著市府團隊打拼，從交通文化產業等，逐一完成規劃的藍圖，在公共運輸方面，增設了632站YouBike2.0，及42條小黃公車，逐步完善偏鄉交通。

台南市長黃偉哲：「我們做的第一步，是讓城市的文化與教育有新的面貌。」文化建設則有南美館二館市圖總館，水交社園區山上花園水道博物館，左鎮化石園區等陸續完工。

台南市長黃偉哲：「而七股科學工業區的設立，能帶動年輕人回鄉，推動地方經濟的發動機。」另外市府也聚焦南科沙崙，以及柳科三大科技園區，結合AI半導體，綠能與智慧機器人產業，推動捷運藍線北外環道路，安平跨港大橋等重大交通建設。

台南市長黃偉哲說：「我感覺現在的台南，就像進入成長期，它的脈動愈來愈強。」黃偉哲領軍，推動城市全面升級，吸引投資近3000億元，減債則超過205億，而他親民的形象也深植人心，勤走基層傾聽民意，光是公務車累計的行程，就可以繞行台灣543圈。

台南市長黃偉哲：「希望那是一座能讓人來過，就會想停留下來，吸引人的宜居城市。」7年施政交出了亮眼的成績單，黃偉哲說，帶著台南前進的腳步沒有停，為打造「宜居台南」繼續前進。

