足體養生館員工疑情傷 持20公分足療刀揮砍

一名男子突然揮刀隨機攻擊路過民眾。（圖／翻攝自台南大小事臉書）





台南發生隨機砍人案。當時在停等紅燈的騎士，其行車紀錄器拍下驚悚經過，被害人跑到派出所求救，但嫌犯卻沒有停下，反而試圖攻擊警察，最後遭到壓制在地，警方調查，嫌犯在附近足體養生館上班，也查扣他犯案用的足療刀，犯案動機，疑似是因為最近跟女友分手，精神狀態不好而對陌生人動手。

當時被害人在斑馬線上被砍傷，一路跑到派出所門口求救，卻不慎跌倒，嫌犯趁機追上來，繼續攻擊。

被害男子：「好可怕，救命。」

被害人嚇得不斷哭喊，派出所裡面的員警聽到求救聲，也立刻衝出來制止，被害人則趕緊逃到派出所內，而嫌犯卻沒有打算停手，還試圖想攻擊警察，被好幾名員警合力壓制在地。

廣告 廣告

從另一個角度看案發當時剛好有好幾名騎士，在等紅燈目睹驚悚隨機砍人，其中一名外送員也馬上下車，觀察狀況，行凶的嫌犯被員警壓制在騎樓，動彈不得。

第六分局副分局長林佳輝：「一對互不認識的男女，在本市金華路上走斑馬線時，遭到一名在附近足體養生館上班的男子，持上班用的足療刀，先劃傷男子的腹部，再劃傷女子的背部。」

警方調查，這名29歲的陳姓嫌犯，疑似近期因為感情因素，精神恍惚，但是否因為這個原因，犯下隨機砍人案，行凶動機，還要再調查釐清。

更多東森新聞報導

又是他！怪男躺車道「翻滾」險遭輾 警勸導開罰

神明面前做壞事！ 男假冒廟方人員討香油錢

悚！鄰突持雙刀攻擊 男護家人被砍縫16針

