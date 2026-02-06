趴地起身向前狂奔！北市裸女暴走爬上車頂 車主嚇傻移車害她跌傷

記者楊忠翰／台北報導

北市裸女暴走爬上轎車車頂，警方通報救護車強制送醫。（圖／翻攝畫面）

台北市大同區驚傳裸女暴走案件，5日下午3時44分，2名駕駛開車行經承德路三段及昌吉街口時，突然出現1名全裸女子，不分青紅皂白爬上引擎蓋與車頂，造成其中1部轎車車頂凹陷，路人見狀急忙報案。

根據網友影片顯示，該名女子一絲不掛，原本趴在馬路上，接著突然起身朝前狂奔，然後爬到1部轎車車頂，並站立在車頂上環顧四周，駕駛嚇得趕緊將車靠邊停放，儘管車速十分緩慢，女子仍從車頂跌落至地面，現場一度險象環生！

警方獲報後趕抵現場，初步清查是當地民眾，遂協助救護人員將人送往馬偕醫院救治，並通報社工持續追蹤後續狀況；至於毀損罪部分，2名車主均無奈表示不會追究或提告。

