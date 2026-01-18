趴引擎蓋阻女友酒駕慘死！一審判15年承諾不上訴 這原因反悔家屬氣炸

社會中心／宜蘭報導

一名林姓女房仲於2024年與張姓女友前往宜蘭出遊，期間卻因肉身趴在引擎蓋上阻擋對方酒駕，遭甩飛落地身亡。一審國民法官庭依傷害致死罪判處張女15年徒刑。高等法院昨（17）日進行二審辯論，張女律師主張原審突襲變更法條、侵害防禦權，請求發回更審；死者家屬則痛批，張女曾在國民法官面前承諾絕不上訴，如今卻反悔，至今更未賠償，根本是欺騙法庭。全案定於3月12日宣判。

本案發生於2024年10月9日，在桃園從事房仲業的林姓女子，與交往同居2年的張姓女友及同事前往宜蘭旅遊。當日傍晚6時許，一行人在礁溪鄉某民宿飲酒後，張女執意駕車移位，林女為阻止其酒駕行為，不惜趴在車輛引擎蓋上勸阻。豈料張女無視伴侶安危，經過12次催油起步又煞車的挑釁動作後，竟在礁溪鄉191縣道上加速行駛，以時速50餘公里狂飆約150至180公尺後急煞，導致林女被甩飛重摔落地，頭部受創，經送往陽明交通大學附設醫院搶救，仍於當晚傷重不治。

警方調查發現，張女酒測值高達0.68毫克，且過去曾有酒駕遭判刑3個月的前科。一審宜蘭地方法院由國民法官參與審理，雖然張女辯稱受酒精影響「斷片」，不知道林女在車上，無殺人犯意，但法院認定其行為構成傷害致死罪，不符自首與情堪憫恕條件，重判有期徒刑15年。

全案上訴至高等法院，並於17日進行言詞辯論。庭訊中，死者家屬委任律師憤怒指控，張女在一審時為了博取國民法官同情，曾信誓旦旦表示「無論判決結果如何都願接受」、「坦然面對不會上訴」，然而判決一出隨即提告上訴，且民事判決確定的賠償金至今分文未付，痛批張女言而無信，對家屬造成二度傷害。

張女辯護律師則主張，檢方起訴罪名為殺人罪，但一審法院卻在審理中突襲告知改以「傷害致死罪」論處，未將此列為爭點，導致被告防禦權受損。律師更辯稱林女是「自己跳上車」自陷風險，並強調張女案發後留在現場應符合「自首」要件，請求高院撤銷原判決，發回宜蘭地院更審。

面對審判長詢問最後陳述，張女沉默良久後僅表示：「知道我做錯了，希望能給我自新的機會，從輕量刑。」合議庭諭知辯論終結，定於3月12日上午宣判。

