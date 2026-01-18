趴睡當心傷精又降低受孕率！醫：側睡最能維持精子活力

冬天寒流來襲，許多人習慣趴睡取暖，但趴睡雖不會直接壓壞精子，卻會壓迫腹部和生殖器官、阻礙血液循環，長期下來對性功能有不良影響，甚至增加肩頸壓力，造成全身痠痛，是最不建議的睡眠姿勢。

趴睡雖不會直接壓壞精子，卻會壓迫腹部和生殖器官、阻礙血液循環，長期下來對性功能有不良影響。 （示意圖／Pixabay）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」說明趴睡對性能力的三大影響。首先是壓迫生殖器官，趴睡會讓夜間自主勃起時感到物理上的不適，可能導致在睡夢中下意識轉身或半醒，進而破壞深層睡眠的連續性。其次是影響睪固酮分泌，長時間壓迫可能干擾夜間勃起的舒適度與睡眠深度，當睡眠品質下降時，睪固酮分泌便會受阻，進而影響整體性表現。

陳鈺昕進一步指出，趴睡還會降低受孕機率，因為趴睡時會使陰囊溫度升高，正常陰囊溫度應比體溫低攝氏2至4度，溫度升高會影響精子生成，導致精子數量減少或品質不佳、影響受孕。他提醒，若本身有勃起困難、硬度不足、容易疲軟的狀況，建議不要趴睡。

針對展現雄風的最佳睡姿，陳鈺昕建議首選側睡，可讓陰莖自然置於腿間、給予陰莖勃起空間、避免壓迫，同時可減輕呼吸道壓力、降低睡眠呼吸中止症發生，有助改善睡眠品質。

勃起障礙的原因很多元，包含心血管疾病、攝護腺問題、荷爾蒙失調、神經損傷、心理因素等。（示意圖／Pixabay）

其次是仰睡，建議雙腿間可墊枕頭減輕背部壓力，保持骨盆區域自然空間，促進睪丸通風散熱、維持精子活力，但若本身容易打鼾者可能容易夜間缺氧，影響勃起功能，建議可側睡姿勢輪替。

陳鈺昕表示，勃起障礙的原因很多元，包含心血管疾病、攝護腺問題、荷爾蒙失調、神經損傷、心理因素等，臨床上常見與血管健康與生活習慣有關。若是因睡姿不良所導致的勃起困難，可以透過調整睡姿、生活習慣的改變而有所進展，但成效因人而異，關鍵在於減少外在直接壓迫、改善整體睡眠品質、配合規律運動和健康飲食，讓血管回到健康狀態，就有機會可緩解或改善勃起功能障礙。他提醒，若是出現勃起困難、硬度不足、持久度下降、早洩等症狀超過三個月，建議及早尋求泌尿科醫師協助。

