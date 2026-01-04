趴趴走能大復活？ 鈕則勳曝柯文哲意志與企圖4大策略

民眾黨前主席柯文哲近來動作頻頻，日前與民進黨團總召柯建銘會晤；昨展開Long Stay行程，宣布擔任立委張啓楷角逐嘉義市長的競選總幹事，今早更到地方掃街、進廟祈福。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳解析，柯P對政治未曾忘情，近期所為至少可達到4個策略上的目標，其意志力與企圖心非常清楚，正朝「大復活」目標邁進。

柯文哲近期動作頻頻，學者解析大復活的可能性。（中天新聞）

鈕則勳在臉書發文以「柯文哲大復活能直攻2028」為題，指出柯文哲繼幫黃國昌競選新北市長站台後，又拜會了國民黨團與民進黨總召柯建銘，在嘉義市幫黨籍提名嘉義市長候選人的張啓楷助選時，又宣稱要擔任他的競選總幹事，並在嘉義long stay。

鈕則勳認為，凡此種種，都顯示柯文哲對政治未曾忘情外，更突顯出柯P正朝「大復活」的目標邁進，畢竟透過這些相關動作，他至少可達到幾個策略上的目標、一舉數得。

第一是藉由自己（柯文哲）的能量加溫，增加在藍白合談判過程中民眾黨的籌碼，至少能夠讓藍軍覺得，柯與黃國昌黄聯手，在談判中確實底氣大增，並減少藍軍忽悠白營，甚至要拿出更多資源交換的可能

第二是特別藉由傳達柯P也和柯建銘進行「雙柯會」的這個訊息，進一步的制衡國民黨，也要讓國民黨覺得柯文哲除了藍軍之外，仍有其他選項，以利白營在談判中的拉高開價。

柯文哲拜會民進黨團總召柯建銘。（翻攝自柯文哲臉書）

第三是透過議題造勢，並藉由媒體與社群傳輸，可以吊高小草與白營支持者對柯P大復活的期待，同時進行議題設定並強化鞏固基本盤！而且這些不斷操兵的動作，白營就更能強化年底選舉的自主性，穩住縣市長選舉態勢並擴張縣市議員席位

第四是柯文哲說要在南部long stay ，除為張啟楷助選之外，也展現為民眾黨在南部開疆闢土的企圖心，其中當然是要補強自己南部選票不足的弱勢點；當然更有劍指2028 參選總統的可能。

鈕則勳強調，畢竟柯P因為司法案件被羈押一年，這口氣除了吞不下之外，柯勢必想給賴清德一個迎頭痛擊，而最直接的方法，就是在大復活之後於2028選舉中和賴清德直球對決。

鈕則勳總結說，柯P與民眾黨策略滿滿，同時與黃國昌分進合擊，勢必牽動藍綠白下一階段的競逐，不管走勢如何，藉由這些相關的動作，柯P的意志力與企圖心，已經非常清楚了。

文化大學廣告學系專任教授鈕則勳。（翻攝自鈕則勳臉書）

