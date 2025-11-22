跆拳國手發威！醉男破壞警車還打傷警 警界蔣萬安出手制伏

記者楊忠翰／台北報導

北市楊男酒後鬧事打傷警員。（圖／翻攝畫面）

台北市1名50歲楊姓男子，22日凌晨酒後行經忠孝東路四段時，竟對著警車咆哮辱罵，他不顧警員就在一旁，還伸手折彎無線電天線，警員見狀立刻上前制止，反遭楊男打成豬頭，此時擁有「警界蔣萬安」稱號的張姓警員，隨即發揮跆拳道專長，迅速將楊男壓制在地，並將人押回派出所偵訊，全案訊後依妨害公務等罪嫌移送法辦。

大安分局表示，今天凌晨0時許，警員正在執行擴大臨檢勤務，並將警車停在忠孝東路四段路旁，此時楊男疑似酒醉暴走，不但對著無人的警車咆哮，還動手折彎無線電天線，警員立刻上前制止，卻遭楊男揮拳打傷，造成眼窩及手指撕裂傷，連眼鏡都被打壞。

張姓警員見同仁遭毆，隨即展現跆拳道國手的好身手，迅速將楊男壓制在地，並以現行犯上銬逮捕，楊男被帶回敦化南路派出所偵訊，警方訊後將他依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送法辦。

據了解，張姓警員現年30歲，107年基特班畢業，目前在敦化南路派出所服務，由於張員長相神似台北市長蔣萬安，同事都稱呼他為「警界蔣萬安」，而且張員還是跆拳道國手，曾經入選亞運培訓隊，並代表台灣出國比賽，2022年間，張員也代表台灣參加世界警消運動會，並在跆拳及空手道項目勇奪1金1銀2銅的佳績。

北市楊男（馬賽克者）酒後鬧事遭張姓警員（左一）壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

北市楊男酒後破壞警車。（圖／翻攝畫面）

北市楊男酒後破壞警車。（圖／翻攝畫面）

