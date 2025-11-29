跆拳道國手驚爆「10年罹2癌」！化療披戰袍勇奪銀牌

記者蔣季容／台北報導

跆拳道國手陳億婷10年罹患2癌。（圖／記者蔣季容攝影）

41歲的跆拳道國手陳億婷在20歲出頭時，因摸到手臂出現不明硬塊就醫，原以為只是脂肪瘤，手術切除化驗後確診為周邊神經惡性腫瘤，突如其來的癌症打亂原本正值起飛的大學生涯，也迫使她暫停學業，後又罹患肺腺癌，目前仍在化療中。

台灣癌症基金會今（29）日舉辦「第19屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」，陳億婷接受媒體聯訪時指出，當時正就讀大學，積極投入比賽，準備在運動場上發光發熱，卻一夕之間跌入人生谷底。雖然一度自問「為什麼是我」，但她很快轉念，選擇正面迎戰疾病，配合醫師治療、復健並持續追蹤病情。

未料10年後，陳億婷再度確診肺腺癌。醫師在影像檢查發現腫瘤後，先進行手術切除，雙側肺部皆切除部分腫瘤，術後再接受後續治療與化療，目前仍持續治療中。她透露，即使接受化療，體力明顯下降，仍盡力在能力範圍內維持活動，「這禮拜才打完化療、又抽了胸腔積液，身上還有傷口，但能多走一步，就覺得自己又賺到一天。」

陳億婷雙手長惡性腫瘤，歷經多次手術。（圖／記者蔣季容攝影）

陳億婷指出，第一次罹癌時腫瘤長在右手，隨後左手也出現腫瘤，歷經多次手術，雙手一度幾乎無法活動，長時間復健後才逐漸恢復手指功能。儘管遭逢接連重創，她從未完全停止運動，只是隨身體狀況調整強度，從快走、慢跑、游泳等低衝擊運動開始，「不勉強自己，今天能往前走兩步，就算進步。」她形容，有時化療後連續躺3天無法起身，第4天能爬到廁所，她就覺得自己好棒。

陳億婷受訪時一度哽咽，她說在家人一路陪伴與支持下，重新找到生命動力，「家人這麼支持我，我也不能倒下，我還有我想要守護的人」。陳億婷也在2025年重返賽場，於世界壯年運動會跆拳道項目摘下銀牌，她形容那是「人生最後一回合」的戰役。

陳億婷也在2025年重返賽場，在世界壯年運動會跆拳道項目摘下銀牌。（圖／記者蔣季容攝影）

談到想對癌友說的話，她鼓勵應正面面對疾病，現在醫學很發達，只要配合醫師積極治療，每一天都是多賺來的一天。

