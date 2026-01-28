跆拳道女神胡子萱斜槓爆紅！白冰冰讚「武打片接班人」 驚曝曾韌帶斷裂
跆拳道選手胡子萱斜槓當藝人，也是綜藝大姐大白冰冰力捧的新人，主演的第一部電視劇《天知道》收視就創下佳績，還首次參加舞台劇《萌甲大哥大》的演出，並參與《超級冰冰SHOW》的表演，2025年收穫滿滿，白冰冰大讚胡子萱非常認真，無論是要求她演戲、唱歌還是學跳舞，她都全力以赴，是「跆拳道漂亮寶貝」，未來在武打片領域大有可為。
白冰冰力捧「武打接班人」 漂亮寶貝首戰戲劇創佳績
胡子萱2023年在成都世大運拿下跆拳道自由品勢女子個人賽銀牌，儘管踏入演藝圈，胡子萱目前仍堅持在跆拳道項目的訓練，演藝工作則利用課餘與空檔進行。為了追求更好的成績，就讀輔仁大學研究所的她由於教練是曾獲2022世界品勢錦標賽混雙金牌的黃品潔，她便毅然追隨其前往高雄訓練，常往返北、高兩地。
特別介紹胡子萱的紮實的訓練日常，她的生活極其規律且自律，休賽季每週至少練習四天，每次3小時以上；若進入賽季，訓練量會增加至每週6天，每天早晚各練習三小時。
韌帶斷裂也擊不倒 規律自律的「上萬次」練習日常
對她來說訓練最辛苦的是為了追求動作表現，需要不斷重複上萬次的練習。過程當然不免受傷，她最嚴重的一次是特技動作摔倒導致腳踝韌帶斷裂休養三個月，但她仍未放棄，持續透過功能性訓練提升肌力和爆發力，保護自己免於受傷。
胡子萱進入演藝圈的契機，是白冰冰籌備新戲《天知道》需要具備武打底子的演員。她發現拍戲與比賽相似，都是為了呈現最好的一面，因此她將「肌肉記憶」運用在舞台劇台詞與舞蹈排練中，展現出練武之人的韌性。
