「跈等伯公尋年味」2/14美濃登場 親子走春體驗客庄百年信仰

迎接新春，不只在家團圓，高雄市政府客家事務委員會將於2/14（六）下午在美濃文創中心廣場舉辦「2026跈等伯公尋年味」活動，結合客庄年節習俗、傳統信仰與親子互動體驗，邀請民眾走進美濃，在熱鬧歡喜的氛圍中感受客家文化底蘊，迎接嶄新的一年。

↑圖說：2026跈等伯公尋年味」結合傳統客庄年節文化、手作體驗、互動遊戲與在地小市集。（圖片來源：高雄市客委會提供）

客家事務委員會指出，客家人過年自農曆十二月二十五日「入年假」揭開序幕，美濃永安庄每年搭建「福廠」，恭請庄內伯公安座過年，祈求新的一年平安順遂。「瀰濃永安庄伯公福廠入年駕祭典」已登錄為高雄市無形文化資產，承載百年信仰與地方記憶。本次活動以此為文化主軸，透過生活化、趣味化的方式，引領民眾認識伯公信仰在客庄生活中的角色與意義。

活動當天規劃多項親子體驗，包括摺門前紙、版畫拓印春聯與剪紙手作；民眾只要用客語說一句吉祥話，即可獲得喜氣春聯，感受語言與年俗結合的年味。此外，也設計「客家文化探索」闖關活動，結合八音體驗、繪本導讀及福廠與入年假文化介紹，讓孩子在遊戲過程中理解客庄傳統。

↑圖說：美濃永安庄每年搭建「福廠」，恭請庄內伯公安座過年，祈求新的一年平安順遂、好運臨門。（圖片來源：高雄市客委會提供）

現場同時推出「搞尞添好運」互動遊戲，將客庄年節博弈元素融入伯公信仰，設計「伯公開運轉轉樂」與「伯公賜福站」等關卡，象徵向伯公祈福轉運，為新的一年開啟好兆頭。完成闖關與互動體驗的民眾，還有機會獲得限量「開運伯公祝福禮」，把祝福與好運帶回家。

客委會表示，「跈等伯公尋年味」盼打造兼具文化深度與親子趣味的年節活動，讓在地居民與外地遊客在走春旅遊中認識美濃客庄文化，留下屬於全家人的新春記憶。誠摯邀請民眾2月14日走訪美濃，跈等伯公迎新春、轉好運、過好年。

