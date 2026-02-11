「跈等伯公尋年味」2/14美濃登場 親子走春體驗客庄百年信仰
迎接新春，不只在家團圓，高雄市政府客家事務委員會將於2/14（六）下午在美濃文創中心廣場舉辦「2026跈等伯公尋年味」活動，結合客庄年節習俗、傳統信仰與親子互動體驗，邀請民眾走進美濃，在熱鬧歡喜的氛圍中感受客家文化底蘊，迎接嶄新的一年。
↑圖說：2026跈等伯公尋年味」結合傳統客庄年節文化、手作體驗、互動遊戲與在地小市集。（圖片來源：高雄市客委會提供）
客家事務委員會指出，客家人過年自農曆十二月二十五日「入年假」揭開序幕，美濃永安庄每年搭建「福廠」，恭請庄內伯公安座過年，祈求新的一年平安順遂。「瀰濃永安庄伯公福廠入年駕祭典」已登錄為高雄市無形文化資產，承載百年信仰與地方記憶。本次活動以此為文化主軸，透過生活化、趣味化的方式，引領民眾認識伯公信仰在客庄生活中的角色與意義。
活動當天規劃多項親子體驗，包括摺門前紙、版畫拓印春聯與剪紙手作；民眾只要用客語說一句吉祥話，即可獲得喜氣春聯，感受語言與年俗結合的年味。此外，也設計「客家文化探索」闖關活動，結合八音體驗、繪本導讀及福廠與入年假文化介紹，讓孩子在遊戲過程中理解客庄傳統。
↑圖說：美濃永安庄每年搭建「福廠」，恭請庄內伯公安座過年，祈求新的一年平安順遂、好運臨門。（圖片來源：高雄市客委會提供）
現場同時推出「搞尞添好運」互動遊戲，將客庄年節博弈元素融入伯公信仰，設計「伯公開運轉轉樂」與「伯公賜福站」等關卡，象徵向伯公祈福轉運，為新的一年開啟好兆頭。完成闖關與互動體驗的民眾，還有機會獲得限量「開運伯公祝福禮」，把祝福與好運帶回家。
客委會表示，「跈等伯公尋年味」盼打造兼具文化深度與親子趣味的年節活動，讓在地居民與外地遊客在走春旅遊中認識美濃客庄文化，留下屬於全家人的新春記憶。誠摯邀請民眾2月14日走訪美濃，跈等伯公迎新春、轉好運、過好年。
更多品觀點報導
春節供電總動員 台電高雄、鳳山區處專案檢測守護交通醫療命脈
燕之巢扶輪社號召友社送暖 捐十萬元挺伊甸燕巢家園
其他人也在看
菩提迦耶英文班 廚餘製酵素淨化環境
印度菩提迦耶慈濟會所，志工為英文班學生，開設一堂環保酵素教學。當地對這個其實很陌生，有些人看到廚餘，也不敢碰。志工從去年起就試著帶動，希望菩提迦耶是全印度最乾淨的村莊。「OK，每個人做一罐。」英文...
香港導演徐梓耀將定居台北 布局國際影視版圖
（中央社記者洪素津台北11日電）香港導演徐梓耀攜手台灣經紀公司，展開影視跨國合作專案，他說，未來將定居台北，綜合過往於香港及東南亞市場累積的編導經驗，在台打造具備國際視野與市場競爭力的影視作品。
台宏有望復交？我外交部立場開放 研究者認與「台灣」無關
宏都拉斯新任政府立場親台，但目前仍無相關具體行動；不過外媒報導，新任副總統梅西表示，台宏外交關係將是逐步推動的過程，技術團隊正審視前政府與中國簽署的協議，以協助阿斯夫拉決定。對此，我外交部立場一貫開放，務實但不預設立場；但另有研究者提醒，復交是承認中華民國代表中國之意，而不是台灣。
藍營要角13日新北先嗇宮同台 侯友宜：市政優先
（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市先嗇宮13日晚間舉行點燈儀式，國民黨主席鄭麗文、台北市副市長李四川預計同台。市長侯友宜今天表示，當天須視察春節交通與慰勞基層，以市政為優先。
春節搭小黃2/11起加成30元 新北交通局赴板橋車站稽查宣導
春節搭計程車要注意！北北基計程車春節加成30元收費從今（11）日0時起實施。新北市交通局前往板橋車站計程車招呼站加強宣導與稽查，除呼籲計程車司機務必要將春節加成收費貼紙張貼於副駕駛座椅背上，依規定收費，也請搭車民眾只要依跳表金額支付車資即可；若有超收情形，請記下車號、乘車時間和地點，撥打1999市民服務專線申訴。交通局運輸管理科長許芫綺表示，115年新北市計程車春節加成收費從今 (11)日0時起至2月22日24時止，共計12天，春節加成30元已納入跳表金額中，原有夜間（23:00-06:00）加成20元或國道通行費均另外計算，與北市、基隆同步實施；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。許芫綺指出，今日稽查重點之一，就是確認駕駛是否將「春節運價貼紙」張貼在副駕駛座椅背，方便乘客一上車就能清楚了解收費規定。交通局提醒駕駛務必依規定張貼並依跳表收費，若查獲未依規定收費、未具有效執業資格等違規情形，將依公路法裁處9,000元至9萬元罰鍰。交通局貼心提醒乘客，下車前可主動索取乘車證明，當場確認收費金額；如果遇到超收車資等情形，請記下車號、時間和地點，撥打1999市民服務專線申訴；春節期
台北消保官赴年貨大街稽查 (圖)
台北市法務局11日表示，有民眾反映迪化街年貨大街水產攤商疑偷斤減兩，消保官獲報前往稽查包含爭議攤販所使用磅秤等，均符合法定標準，將持續巡檢。
配置高雄港！台灣最大匹馬力拖船啟用 主要功能及配備曝
為確保超大型貨櫃輪進出港安全，台灣港務港勤公司打造第3艘6400匹馬力拖船，連同2艘3600百匹馬力拖船，今天一併交船啟用。港勤公司強調，6400百匹馬力拖船為台灣最大型，總計3艘均配置在高雄港。台灣港務港勤公司指出，這次新造拖船在設計與建造階段，就特別著重動力性能、作業穩定性及整體安全等級，除全面
證實中國極力阻擋！賴清德：台美軍售案沒變
[NOWnews今日新聞]面對中國極力阻止美國對台軍售，外界關切是否會生變，對此，總統賴清德今（11）日表示，固然中國極力阻擋，目前為止，所接收到的訊息，這筆軍購沒有改變；他呼籲，中國的威脅越來越嚴重...
網球》網壇三巨頭比艾卡拉茲、辛納更好？ 納達爾分享看法
網壇知名教練穆拉托格魯（Patrick Mouratoglou）日前曾表示，僅僅因為喬科維奇（Novak Djokovic）在澳網4強擊敗辛納，就認為「三巨頭」打的比辛納（Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）更好，這是一種錯誤的觀念，此說法也引起議論，對此，納達爾（
五院院長茶敘 賴清德：化誤解為理解、化分歧為團結
針對總統賴清德預計在新春後邀請立法院長韓國瑜等五院院長茶敘，媒體關切是否會與韓國瑜溝通總預算還有國防特別預算？賴清德表示，不會強調什麼任務，就自然發展。他說，韓國瑜對外講要用一個「化」字，所謂大事化小、小事化無，還要逢凶化吉，這個基礎也不錯，看看茶敘後能不能達到化誤解為理解，化分歧為團結，化個人小利為國家大利，化干戈為玉帛，大家一起來努力。
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
大翻車！高金素梅被搜索 翁曉玲聲援瞎喊「大罷免2.0再起」被嗆翻
無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。國民黨立委翁曉玲卻發文力挺高金素梅，稱「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」但貼文也湧入不少網友指出，檢方理由明確，卻把刑事偵辦說成政治追殺，更有網友表示「希望你是下一個」。
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
談林宅血案 律師：國民黨連辦後事都搞林義雄
電影《世紀血案》日前殺青記者會引發高度爭議，也讓「林宅血案」近日成為台灣社會討論焦點。台北101董座賈永婕日前在社群連發三篇文直呼「我想知道真相」，讓討論度進一步升高。林智群律師今（11）天發文寫下，林家血案還有後續。他說，國民黨不是搞死你的家人就結束了，它連辦後事都要搞你。
高金案驚見Matzka妻涉洗錢移送 雲雅舜凌晨50萬元交保
台北地檢署偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費、詐領公益補助款及非法輸入藥材等 3 案，昨（10）日大規模動員兵分 30 路搜索。其中最引發娛樂圈關注的，是金曲歌王 Matzka 的妻子雲雅舜，因擔任高金素梅助理，竟也名列約談名單。檢調懷疑，雲雅舜涉嫌提供金融帳戶供高金素梅創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」運用，掩飾詐領補助款的金流，被依洗錢罪嫌移送北檢複訊。11日凌晨3時許，雲雅舜以50萬元交保。