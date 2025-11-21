跌倒傷頸加上頸椎椎間突出 竟無法舉手、行走

〔記者蔡淑媛／台中報導〕68歲旅泰商人劉先生一年前跌倒造成頸椎挫傷，出現四肢無力、雙手麻木及右手無法上舉，晚上痛到無法入睡，今年初接受頸椎融合手術仍未改善，後來發現病灶在頸椎第5、6、7節椎間盤退化、突出，嚴重壓迫脊髓神經，上周進行頸椎椎間盤切除及人工椎間盤置換手術，術後當天症狀即緩解，能舉手、行走，一週後返回工作崗位。

台中市立醫院腦血管中心副院長、神經外科醫師李漢忠指出，脊椎退化本是自然老化過程，但若疼痛沿著手腳放射、持續惡化、或出現無力、麻木等神經症狀，就不能再視為一般酸痛，而需及早就醫檢查，以免神經受損，提醒中樞神經一旦受損常可能留下永久後遺症，因此正確評估、掌握時機、避免延誤至關重要。

李漢忠醫師為劉先生進行頸椎椎間盤切除及人工椎間盤置換手術，術後當天症狀即緩解，能舉手、行走，一週後返回工作崗位。(記者蔡淑媛攝)

李漢忠說，劉先生患有心血管疾病疾，手術複雜度高，加上二次手術，傷口沾黏、脖子相對粗短，也增加手術困難度，這次手術進行第5至第7節頸椎椎間盤切除，及人工椎間盤置換，搭配高規格顯微鏡、導航影像系統及超高速電鑽，大幅降低手術風險，手術歷時約兩小時，出血50c.c，術後也不需佩戴頸圈。

預防脊椎退化與神經壓迫，李漢忠提醒，日常生活中要維持正確姿勢、避免久坐、搬重物與保持適當體重，若已出現手麻、痠痛、無力或走路不穩等嚴重疼痛影響生活品質，應盡早就醫，以免造成神經的永久傷害。

