「跌倒女神」昔捲小三風波 再爆「2事」球團回應了！

近年啦啦隊發展發展蓬勃，多位韓援女神來台加盟，掀起話題熱潮，也帶動整體人氣與關注熱度。不過2025年以來，啦啦隊成員風波不斷，多位啦啦隊女神捲入小三疑雲，引發熱議。味全龍「小龍女」柳柳（柳昕妤）曾任幼兒園芭蕾舞老師，畢業於台北市立大學舞蹈系，憑藉天使臉孔、魔鬼身材，被外界封為「魅力女神」。然而她2025年曾被網友爆料介入富二代婚姻，當時她發聲明提告，回應不實指控。近日傳出柳柳轉往南韓發展、約會被週刊直擊等消息，又讓她成為輿論焦點。





「小龍女」柳柳擁有白皙可愛的外貌加上纖細又火辣的窈窕身材，應援時性感舞姿、甜美笑容，吸引大批粉絲追隨。（圖／翻攝自柳柳IG）

柳柳2024年徵選晉級為味全龍啦啦隊練習生，還1年瘦身13公斤，於2025年憑藉努力轉正成為「小龍女」，也身兼台新戰神啦啦隊的主要成員。她擁有白皙可愛的外貌加上纖細又火辣的窈窕身材，應援時性感舞姿、甜美笑容，吸引大批粉絲追隨。身高166公分的她不僅身材比例高䠷，還擁有修長雪白美腿，過去賣力應援時曾2度不慎踩空，摔傷右腳踝骨裂傷，意外暴紅受封「跌倒女神」。2025年她紅到南韓，迷倒南韓網友、受封「台灣可愛的啦啦隊」，還有人暴動瘋喊「想去台灣了」。

柳柳昔捲小三風波，再爆「赴韓發展」、疑新戀情，球團回應了。（圖／翻攝自味全龍官網、柳柳IG）

然而2025年8月爆出柳柳與已婚三寶爸富二代出國旅遊，當時她透過律師發表聲明，駁斥相關指控，且對網友提出加重誹謗等刑事告訴。根據《鏡週刊》今（21日）報導，近期又傳出她疑似有新戀情，被目擊到男伴相陪約會，還接送回家。報導還指出，柳柳目前與球團「約滿不續」，甚至稱她將赴南韓發展。據《NOWNEWS今日新聞》報導，稍早味全龍回應，「大家都有友人接送的交友狀況，不需要過度解讀，球團不會過度干涉」。對於未來工作動向，球團並未直接回覆，僅表示柳柳態度認真、配合度高，尊重柳柳的規劃與安排，「一切資訊都還是以球團最後公告為主」。





