跌倒手撐地沒骨折卻「擦屁股」使不上力 手外科醫師陳思恒：小心韌帶撕裂

跌倒手撐地，最常傷到哪裡？

陳思恒指出，跌倒撐地不只是骨頭會斷，更常見的是發生手部韌帶撕裂。如果是「整個手掌撐地」的跌倒，最常見的傷害是橈骨骨折；另外也可能出現遠端橈尺關節因「三角半月軟骨（TFCC）」撕裂而變得不穩。但如果力量不是直接由手腕承受，而是「透過器具或動作」傳到手上，受傷部位就可能換到手指，相關運動傷害如：

高爾夫、網球： 例如揮桿不順「敲到地面」，反作用力傳到手上，可能讓食指掌指關節的橈側韌帶鬆脫。

滑雪、接球（躲避球、守門員）： 可能傷到拇指掌指關節的尺側韌帶。

「關節鬆鬆的」和一般扭傷紅腫，差在哪？

陳思恒觀察，骨折通常「痛更明顯、腫更大」，病人多半會早早就醫。但韌帶型受傷當下痛、腫一點，休息後「好像好很多」，但後來開始出現更生活化的困擾：

拇指／食指受傷： 拉拉鍊、扣鈕扣、拿鑰匙開門會「出不了力」或「感覺手軟」。

橈尺關節不穩（TFCC）： 在進行手心向上或向下的動作時（如： 洗頭、擦屁股、擰毛巾、拿罐裝飲料 ）會感到不穩定或劇痛。

辦公族警訊： 甚至連「手心向下打鍵盤」這種輕微負重，都會覺得關節卡卡的或有喀喀聲。

很多遠端橈尺關節相關的不穩與軟骨損傷，病人常常是拖到兩週、四週甚至更久才輾轉被正確診斷。

廣告 廣告

為什麼「不痛」反而是警訊？

陳思恒解釋韌帶在受傷初期，如果不是完全斷裂、只是部分撕裂，好好休息有機會癒合。問題在於不少人受傷後一段時間「沒那麼不舒服了」，就回去做原本慣用的工作或活動，結果讓原本的部分撕裂越磨越深，最後變完全斷裂。

受傷後怎麼做？冰敷多久？什麼時候該就醫？

陳思恒表示，韌帶剛受傷初期通常會建議冰敷、冷敷約 ７到 10 天，目的是讓血管收縮、減少腫脹與組織液滲出。之後則以休息為主；至於後續是否熱敷，臨床上不同醫師、復健師判斷可能不同，但「受傷初期先冷敷」是相對一致的做法。

什麼情況需要手術？

陳思恒強調，這類韌帶與關節不穩的治療，評估兩件事：

疼痛是否影響生活或工作 你能不能用其他方式「代償」掉那個會痛的角度、動作

如果你每天要打電腦、或手心轉下就痛到不能工作，可能就會想處理；但如果避開某個角度就不痛、也能生活，未必每個人都要手術。

他也補充，是否適合手術還會受年齡、共病、麻醉風險影響；年輕人可能願意花 2～3 個月恢復換取長期使用，年長者則可能傾向用代償方式共存。

自我檢查手傷程度：這些狀況別再拖

跌倒／接球／揮桿後，過幾天不太痛，但開始「捏不住、出不了力」

手心轉上／轉下到極限、或拿包包就痛

擰毛巾、旋轉瓶蓋、拿罐裝飲料會不舒服

這些都可能需要醫師理學檢查協助鑑別。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡



更多Heho健康文章

腿細肚子大最危險？醫師揭真相：屁股先老，血糖、心血管風險全上升

戽斗、暴牙一定要開正顎手術嗎？許博智醫師解析何時該動刀、幾歲做適合