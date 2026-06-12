跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶

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財經中心／林昀萱報導

投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。

證交所指出，森崴能源股份有限公司前因有本公司營業細則第49條第1項第3款規定之情事，其上市有價證券於今年4月7日列為變更交易方法在案。嗣查該公司5月13日公告申報之財務報告顯示淨值為負數，核已符合本公司營業細則第49條第1項第1款、第49條之2第1項第4款及第50條之1第1項第9款規定。證交所公告，將森崴能源上市有價證券併案列為變更交易方法，自5月15日起併加採行分盤集合競價交易方式，且6月23日起終止上市。

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在下市消息確定後，引發資金大逃亡，大量賣單排隊等待出脫。森崴能源12日股價慘跌停，只剩下4.04元，漲跌幅為9.82%。據台灣集保結算所12日最新數據，目前森崴能源仍有3.2萬名股東，其中有7名手握千張以上的股票，占集保庫存數比例59.03%。另外，持有零股人數約1萬1877人，占集保庫存數比例0.84%；持有1至5張股票的投資人有1萬6994人，占集保庫存數比例12.10%。

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