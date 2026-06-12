跌停剩4.04元！森崴能源將下市 還有7名千張大戶

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森崴能源因財務報告顯示淨值為負數，將在6月23日下市。（圖／東森新聞）





台灣證券交易所公告，正崴集團子公司森崴能源（6806）因財務報告顯示淨值為負數，將在6月23日下市，不過最新數據顯示，森崴能源仍有超過3.4萬名股東，其中手握千張股票的大戶還有7人。

手握千張股票的大戶還有7人

森崴能源今（12）日盤中股價繼續跌停，股價僅剩4.04元，漲跌幅9.82%，而根據台灣集保結算所6月5日資料，森崴能源仍有3萬4317名股東，其中持有千張以上的仍有7人，占集保庫存數比例58%；持有不到一張的零股人數1萬2139人，占集保庫存數比例0.86%；持有1至5張則有1萬7961人，占集保庫存數比例12.74%。

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先前證交所5月14日公告森崴能源即將在6月23日下市，台灣集保結算所5月15日資料顯示，當週持有千張以上的大戶還有11人，股東數3萬8158人，如今過了一個月左右千張大戶只剩下7人，股東數也驟減3841人。

森崴能源將在6月23日下市

台灣綠能大廠森崴能源這次財務危機，是與子公司富崴能源承攬的「台電離岸風力發電第2期」有關，公司方面因認列預期合約損失，導致財報出現嚴重虧損，5月14日公告的財報數據中顯示，第1季歸屬母公司淨損新台幣18.48億元，每股虧損6.73元，淨值為負1億8223萬元，因淨值顯示為負數面臨下市。證交所公告，森崴能源5月15日打入全額交割，並採分盤交易，將在6月23日正式終止上市。

過去森崴能源曾被視為台灣離岸風電國家隊指標企業，如今下市也成為國內首家下市的風電綠能股。先前森崴能源曾辦理30億元私募增資案並尋求策略合作夥伴，不過仍未能挽回頹勢，身兼森崴董事長與正崴集團掌門人的郭台強則表示，下市已成定局，並向約3.8萬名股東致歉。

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