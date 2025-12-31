跌幅近10年來最大! 川普2.0第一年 美元下跌10% 華爾街估明年仍疲軟

美國總統川普。 圖：路透社／達志影像

[Newtalk新聞] 在唐納德·川普重返白宮執政的第一年，美元正遭遇自 2017 年以來最嚴重的年度拋售潮。受貿易戰引發的經濟擔憂及美聯儲寬鬆貨幣政策預期的雙重打壓，這一全球儲備貨幣的避險地位面臨嚴峻考驗，市場正重新評估美元在「川普 2.0」時代的資產價值。

根據《金融時報》的資料顯示，美元兌許多主要貨幣今年已大幅下挫 9.5%，不僅創下近 10 年來最大年度跌幅，更被德意志銀行全球外匯研究主管 George Saravelos 形容為自由浮動匯率歷史上美元表現最糟糕的年份之一。歐元成為主要受益者，兌美元匯率飆升近 14%，突破 1.17 關口，達到 2021 年以來的最高水準。

導致美元走軟的關鍵轉捩點始於今年 4 月，當時川普針對美國交易夥伴發起了激進的關稅戰，儘管美元隨後收復了部分失地，但美聯儲於 9 月重啟降息週期，使得美元持續承壓。華爾街銀行普遍預測，隨著美聯儲繼續推進降息，美元在明年將面臨進一步的疲軟。

美國川普政府推動對全球的加徵關稅，嚴重影響全球經濟。圖為中國港口示意圖。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

隨著美聯儲與其他主要經濟體央行的政策路徑背道而馳，利率差異成為驅動匯率波動的核心因素。交易員目前的定價顯示，預計到 2026 年底，美聯儲將進行兩到 3 次 25 個基點的降息。

ING 首席國際經濟學家 James Knightley 指出，美聯儲在全球央行中「逆勢而行」，依然處於明顯的寬鬆模式。

基於這一預期，華爾街銀行預計歐元兌美元將在 2026 年底前升至 1.20， 英鎊兌美元則將從目前的 1.33 攀升至 1.36。美元今年的疲軟雖然利好美國出口商，但對於那些在美國產生銷售收入的歐洲企業而言，則構成了業績拖累。

美國總統川普一直逼聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）下台。 圖：達志影像／美聯社

除了利率政策本身，美聯儲領導層的不確定性也成為壓制美元估值的重要因素。分析師警告稱，川普對下一任美聯儲主席的提名將決定 2026 年的貨幣命運。如果繼任者被視為可能屈從於白宮壓力而進行更大幅度降息，美元可能面臨進一步下跌。

據《金融時報》報導，債券投資者已向美國財政部表達了擔憂，認為主要候選人之一 Kevin Hassett 可能會為了取悅川普而降低利率。ING的Knightley分 析稱，在新任主席的領導下，投資者已準備好迎接一個「干預主義更強」、降息更激進且「更傾向於憑直覺行事」的美聯儲。

下一任聯準會（Fed）主席大熱門的白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）高度讚許最新公布的 11 月消費者物價（CPI）數據，並認為聯準會未來有很大空間可降息。 圖：達志影像／美聯社

智庫 OMFIF 美國主席、前財政部官員 Mark Sobel 表示，雖然川普對美元主導地位根基的侵蝕可能是一個漫長的過程，但這已成為市場參與者揮之不去的心理陰影。

儘管美元近期較 9 月份的年度低點反彈了 2.5%，部分原因是貿易戰導致美國經濟衰退的預言並未成真，且人工智慧 ( AI ) 投資熱潮支撐了美國經濟增長預期，但這並未完全扭轉美元的頹勢。

