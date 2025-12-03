跌後腰痛 竟是乳癌侵蝕骨頭

左起為副院長陳芳銘、院長洪朝明、醫師曾彥敦。（ 記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

跌倒後的腰痛，沒想到竟然是惡性腫瘤作祟，一名年僅24歲的女子，原以為只是跌倒導致尾椎受傷，後來檢查發現疼痛源自惡性腫瘤侵蝕骨頭，連續的手術讓她一度對治療失去動力，但在醫療團隊及信仰的支持下，她重新找回力量，為自己加油，也希望將力量分享給更多病友。

癌症希望基金會近日舉辦「乳癌學習營：三型乳癌的選擇與希望」，邀請高雄榮民總醫院一般外科曾彥敦醫師、高雄醫學大學附設中和紀念醫院陳芳銘副院長、義大醫療財團法人義大癌治療醫院洪朝明院長，介紹乳癌治療最新趨勢並解答癌友疑問。

廣告 廣告

年僅24歲小雪（化名）確診乳癌，原本的生活與出國計畫全被打亂，在面對手術與化療，她一度陷入低潮，所幸在家人與朋友的鼓勵下，她逐漸走過最艱難的階段，她從震驚到坦然面對，把抗癌歷程化為生命韌性。

陳芳銘副院長指出，近年健保逐步與國際接軌，新藥給付與治療選項持續增加，期望為病友爭取更長的存活期與更好的生活品質。隨著醫學的進步，除了新藥如標靶、抗體藥物複合體（ADC）的持續問世，乳癌的分類也更細緻。過去HER2只有分為陽性或陰性，現在則有「HER2弱陽性」的新分類，也為過去治療選擇較少的病友帶來更多希望。

許多癌友關心「如何減少對癌症的不安與復發恐懼？」曾彥敦醫師表示，病友在確診後產生焦慮、恐懼或退縮都是正常反應，心理調適非常重要，縮短恐懼的關鍵是主動尋求專業協助，例如醫療院所的心理師，同時家人與朋友的支持也不可或缺。他強調，面對癌症不必孤軍奮戰，善用周遭資源才能走得更長久。癌症治療後可能會對夫妻親密關係造成挑戰，但最重要的是不勉強自己或伴侶，避免造成疼痛或不適。

洪朝明院長對至於罹癌治療怎麼選的問題？他認為每位病友狀況不同，治療需量身評估，是否符合健保給付用藥資格？其實健保已涵蓋大多數癌症常用藥物，需要由主治醫師依照臨床證據、檢查結果與病情階段來評估，再選擇最合適的治療方式，罹癌別恐懼數據僅是參考，配合醫囑治療最重要。